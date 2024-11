Prosegue il tour elettorale del candidato a sindaco Mario Occhiuto. Venerdì 27 maggio atteso nella città bruzia anche Vittorio Sgarbi

COSENZA - Prosegue la campagna elettorale di Mario Occhiuto tra i cittadini di Cosenza. Domani alle 18,30 sarà alla salita di Pagliaro, in piazza Kennedy, per una manifestazione all’aperto con i cittadini. Venerdì 27 maggio, poi, torna nel capoluogo bruzio Vittorio Sgarbi. L'incontro, fissato alle 10,30 in piazza Kennedy sarà una passeggiata che partirà da corso Mazzini e arriverà a piazza dei Valdesi e da qui si seguirà poi in un percorso all’interno del centro storico. Corso Telesio, la piazza Piccola, la Casa delle Culture, la Cattedrale, e ancora piazza XV Marzo sede del teatro rendano e della biblioteca Civica. Ale 12, in largo Antoniozzi , terrà un comizio al fianco di Mario Occhiuto nella corsa alla carica di primo cittadino di Cosenza. Nel pomeriggio Vittorio Sgarbi sarà sempre nelle vie del centro città accompagnato dal candidato a sindaco Occhiuto.