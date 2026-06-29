Promessa rispettata, quella del sindaco Cannizzaro riguardo alla composizione del consiglio metropolitano non più “reggio centrico”.
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«Ho sempre sostenuto che se io fossi diventato il sindaco della città non avrei consentito di avere un Consiglio metropolitano Reggio centrico perché chi è stato eletto a Reggio Calabria dovrà tutti i giorni con me lavorare per risollevarne le sorti e così sarà». Lo ha detto in una “storia” diffusa sui suoi canali social il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro confermandolo attraverso la presentazione di ben tre liste per la coalizione del centrodestra con ben 42 candidati di cui, ha assicurato il primo cittadino, il 99% selezionato tra gli amministratori della provincia. Testimonianza ne è anche il fatto che due liste sono attribuibili a Forza Italia e una più eterogenea, denominata "Patto dei Territori" in cui spiccano i nomi di Pierpaolo Zavettieri e Rudi Lizzi (uscente), ma anche Miki Maio, presidente del Consiglio comunale di Locri, in quota Fdi; la consigliera comunale Maria Luisa Curatola eletta con Reggio futura e di fatto l’unica consigliera reggina candidata a Palazzo Alvaro; Giuseppe Surace, sostenuto dal Commissario provinciale della Lega Giuseppe Mattiani; e Fiorentino Riganò vicino al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo.
Le altre due liste – “Forza Italia” e “Metropolitani moderati” – come detto fanno riferimento all’area degli azzurri. Dentro le formazioni di centrodestra, tra gli altri, pesi massimi: da Pasquale Brizzi (sindaco di Sant’Ilario dello Ionio) a Giovanni Verduci (alla guida di Motta San Giovanni), passando per Francesco Malara (primo cittadino di Santo Stefano d’Aspromonte) e Roberto Vizzari (già consigliere a Reggio e oggi nuovamente sindaco a San Roberto).
LISTA “FORZA ITALIA”
Brizzi Pasquale
Romeo Benito
Morano Alberto
Verduci Giovanni
Barca Vincenzo
Malara Francesco
Vizzari Giuseppe Roberto
Romeo Mario
Viglianisi Raffaella
Stillitano Francesca
Polimeni Maria Stefania
Franco Michela
Panetta Jole
Vacalebre Giuseppina Barbara
LISTA “METROPOLITANI MODERATI”
Crea Antonino
Coluccio Giuseppe
Marcianò Michele
Vadalà Antonino
Gaudioso Roberto
Campolo Rocco Alberto
Caruso Marco Giuseppe
Albertino Francesco
Carneri Massimo
Nicita Giovanni
Curulli Francesca
Accardo Alessia
Romeo Teresa
Morabito Rosa Maria
LISTA “PATTO DEI TERRITORI”
Maio Domenico detto Miki
Scarfò Giampietro
Iannì Letteria
Zavettieri Pierpaolo
Lizzi Rudi
Reale Mariateresa
Surace Giuseppe
Curatola Filomena Marialuisa
Marrapodi Stefano Umberto
Maesano Donatella
Morabito Grazia
Riganò Fiorentino detto Fiore
Cavallaro Vincenzo
Luccisano Chiara