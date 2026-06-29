«Ho sempre sostenuto che se io fossi diventato il sindaco della città non avrei consentito di avere un Consiglio metropolitano Reggio centrico perché chi è stato eletto a Reggio Calabria dovrà tutti i giorni con me lavorare per risollevarne le sorti e così sarà». Lo ha detto in una “storia” diffusa sui suoi canali social il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro confermandolo attraverso la presentazione di ben tre liste per la coalizione del centrodestra con ben 42 candidati di cui, ha assicurato il primo cittadino, il 99% selezionato tra gli amministratori della provincia. Testimonianza ne è anche il fatto che due liste sono attribuibili a Forza Italia e una più eterogenea, denominata "Patto dei Territori" in cui spiccano i nomi di Pierpaolo Zavettieri e Rudi Lizzi (uscente), ma anche Miki Maio, presidente del Consiglio comunale di Locri, in quota Fdi; la consigliera comunale Maria Luisa Curatola eletta con Reggio futura e di fatto l’unica consigliera reggina candidata a Palazzo Alvaro; Giuseppe Surace, sostenuto dal Commissario provinciale della Lega Giuseppe Mattiani; e Fiorentino Riganò vicino al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo.

Le altre due liste – “Forza Italia” e “Metropolitani moderati” – come detto fanno riferimento all’area degli azzurri. Dentro le formazioni di centrodestra, tra gli altri, pesi massimi: da Pasquale Brizzi (sindaco di Sant’Ilario dello Ionio) a Giovanni Verduci (alla guida di Motta San Giovanni), passando per Francesco Malara (primo cittadino di Santo Stefano d’Aspromonte) e Roberto Vizzari (già consigliere a Reggio e oggi nuovamente sindaco a San Roberto).

LISTA “FORZA ITALIA”

Brizzi Pasquale

Romeo Benito

Morano Alberto

Verduci Giovanni

Barca Vincenzo

Malara Francesco

Vizzari Giuseppe Roberto

Romeo Mario

Viglianisi Raffaella

Stillitano Francesca

Polimeni Maria Stefania

Franco Michela

Panetta Jole

Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

Crea Antonino

Coluccio Giuseppe

Marcianò Michele

Vadalà Antonino

Gaudioso Roberto

Campolo Rocco Alberto

Caruso Marco Giuseppe

Albertino Francesco

Carneri Massimo

Nicita Giovanni

Curulli Francesca

Accardo Alessia

Romeo Teresa

Morabito Rosa Maria

LISTA “PATTO DEI TERRITORI”

Maio Domenico detto Miki

Scarfò Giampietro

Iannì Letteria

Zavettieri Pierpaolo

Lizzi Rudi

Reale Mariateresa

Surace Giuseppe

Curatola Filomena Marialuisa

Marrapodi Stefano Umberto

Maesano Donatella

Morabito Grazia

Riganò Fiorentino detto Fiore

Cavallaro Vincenzo

Luccisano Chiara