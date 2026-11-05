«Più che su chi ha vinto credo sia importante concentrarsi su che tipo di destra ha perso. Penso che, se sapranno leggerla bene, la sconfitta di Trump possa essere una buona notizia per i repubblicani americani. Ma anche per la destra europea. Mi auguro che da noi non ci sia più chi sogna di emulare la destra populista del tycoon». Così Roberto Occhiuto, presidente della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un'intervista a Il Foglio. «Il Partito repubblicano americano - spiega - non nasce certo come il partito di Trump. Ha una gloriosa tradizione liberale. È il partito di Lincoln fondato per la libertà contro la schiavitù, di Theodore Roosvelt che spezzò i monopoli, di Reagan che viene assimilato a Trump ma è il suo contrario. Il presidente americano ha vinto evocando paure, ma i cittadini gli hanno voltato le spalle soprattutto a causa di ricette fallimentari come i dazi. Una promessa di protezione che gli si è rovesciata contro. Per questo credo possa essere un'occasione per un grande reset, per un ritorno a una tradizione di destra più liberale».

Secondo Occhiuto «se il centrodestra decide di copiare Trump, decide di avere un'involuzione verso una destra populista invece che verso una destra liberale, questa lezione che ora può osservare gratis rischierebbe di pagarla in prima persona».

Tuttavia Occhiuto osserva come Giorgia Meloni abbia già dimostrato di essere altro rispetto alla destra nazionalista dei repubblicani Usa di questi anni. «Una conservatrice moderna», la definisce il forzista. «E fa benissimo - dice - la premier a tenere chiuse le porte del centrodestra alla destra populista italiana perché sì, il terreno dove radicarsi non manca e forse darebbe quei 4-5 punti che darebbero la certezza della vittoria, ma renderebbe impossibile governare».

Riferendosi a Forza Italia Occhiuto afferma: «Siamo sempre stati qualcosa di diverso, ma dobbiamo esserlo con ancora più determinazione, con più incisività. È interesse della destra europea avere una parte autenticamente liberale».