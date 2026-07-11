Dai sondaggi che lo accreditano tra il 6 e il 6,5% alle ricadute sul centrodestra, un'analisi del consenso raccolto dal partito e e delle sfide che attendono il movimento guidato

L’ascesa di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, rappresenta uno dei fenomeni più rilevanti della politica italiana del 2026. Diversi sondaggi delle ultime settimane collocano il partito tra il 6 e il 6,5%, in alcuni casi davanti alla Lega di Matteo Salvini.

Più che il dato elettorale, colpisce la natura del consenso. Vannacci non si limita a contendere voti alla Lega: sta costruendo un’identità politica autonoma, fondata su un nazionalismo radicale, sulla critica alle élite, sul rifiuto del politicamente corretto e su un linguaggio che intercetta il disagio sociale di una parte dell’elettorato.

Il suo messaggio trova ascolto soprattutto nelle periferie urbane, nelle aree economicamente più fragili e tra quei cittadini che percepiscono di essere stati esclusi dai benefici della globalizzazione. Immigrazione, sicurezza, identità nazionale e critica all’Unione europea diventano gli strumenti attraverso cui questo malessere viene tradotto in consenso politico.

È però importante distinguere tra l’analisi politica e le etichette. Numerosi osservatori descrivono Futuro Nazionale come una forza collocata all’estrema destra del panorama politico italiano. Alcune posizioni e alcuni riferimenti culturali sono stati accostati a filoni della destra radicale e del neofascismo, mentre lo stesso Vannacci respinge queste definizioni e rivendica una proposta fondata sul patriottismo e sulla difesa dell’identità nazionale.

Anche sul tema del razzismo occorre mantenere precisione. Il movimento è stato accusato da diversi avversari politici e da parte del mondo accademico e culturale di utilizzare una comunicazione che alimenta ostilità verso immigrati e minoranze. Non è corretto affermare come fatto che il partito “solletichi sentimenti razzisti”; è invece corretto osservare che i suoi messaggi vengono interpretati da molti critici come capaci di intercettare e rafforzare paure identitarie e tensioni sociali già presenti in una parte dell’opinione pubblica. Ma il dubbio vero è che Vannacci faccia leva sui sentimenti razzisti che circolano nel paese, al fine di ottenere consensi elettorali.

Ma su tutto emerge la consapevolezza che il partito di Vannacci cerchi il consenso facile negli ambienti più estremisti, senza avere un progetto e un programma per il paese. Così pure in politica estera, molti sono i dubbi in merito a possibili finanziamenti dal gruppi e associazioni legati a potenze straniere. Tutto da verificare, ma i dubbi crescono.

Sul piano elettorale, secondo i sondaggi il potenziale di crescita esiste. Se il quadro politico dovesse restare frammentato e se la Lega continuasse a perdere centralità, Futuro Nazionale potrebbe consolidarsi tra il 7 e il 10%, diventando stabilmente una delle principali forze della destra italiana. Una crescita tuttavia, che richiederebbe un salto di qualità: trasformarsi da movimento prevalentemente identitario e di protesta a forza di governo con un programma credibile su economia, lavoro, welfare e politica internazionale. E uomini attrezzati per gestire tutto questo. Altrimenti si tratterebbe dell’ennesimo fuoco di paglia nel panorama politico italiano.

La sfida riguarda anche il centrodestra. Per Giorgia Meloni la crescita di Vannacci rappresenta certamente un rischio. Può rafforzare complessivamente il bacino elettorale della coalizione, ma può anche spostarne il baricentro verso posizioni più radicali, con possibili conseguenze nei rapporti europei e nella tenuta dell’alleanza di governo. Nessuna maggioranza potrebbe resistere ad una forza interna così estremista.

Il fenomeno Vannacci, infine, pone una questione più ampia. La sua crescita non dipende soltanto dalla capacità comunicativa del leader, ma soprattutto dalle difficoltà della politica tradizionale nel dare risposte convincenti alle disuguaglianze territoriali, al declino del ceto medio, all’insicurezza economica e al senso di abbandono delle periferie. Quando questi problemi restano irrisolti, le forze populiste e nazionaliste trovano terreno fertile. Per questo il consenso di Futuro Nazionale va letto non solo come l’ascesa di un nuovo partito, ma come il sintomo di una crisi più profonda della rappresentanza politica italiana.