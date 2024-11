Il Guardasigilli è stato invitato a partecipare ad un confronto con gli studenti sulle recenti riforme del diritto penale in materia di investigazioni e intercettazioni

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando sarà a Catanzaro il prossimo lunedì 20 novembre in occasione di un’iniziativa promossa dall’associazione BeGov. L’ateneo catanzarese accoglierà il Guardasigilli per un incontro dal titolo “La Giustizia in Italia: riforme e progetti” che rappresenterà uno spunto per un confronto con gli studenti universitari sulle recenti riforme del diritto penale in materia di investigazioni penali e intercettazioni. Saranno inoltre affrontati i temi caldi della mafia e della corruzione oltreché delle assunzioni di nuovo personale negli uffici amministrativi.

Luana Costa