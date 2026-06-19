Nella storia delle democrazie parlamentari il momento più delicato per un governo non coincide quasi mai con la perdita della maggioranza numerica o con l’emergere di un’opposizione in grado di contendere il potere, ma con l’inizio di una lenta alterazione degli equilibri interni alla coalizione che lo sostiene, quando i rapporti di forza tra gli alleati smettono di essere quelli usciti dalle urne e il tempo, da fattore di consolidamento, si trasforma progressivamente in un elemento di incertezza e di possibile destabilizzazione; è in questa prospettiva, molto più che nella semplice fotografia di un sondaggio, che andrebbe interpretato il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega, perché quel decimale che separa oggi Roberto Vannacci da Matteo Salvini potrebbe rivelarsi il primo segnale di una trasformazione politica destinata a produrre conseguenze ben più profonde degli stessi numeri che l’hanno generata.

L’errore sarebbe infatti quello di considerare la crescita del generale come un fenomeno circoscritto al perimetro leghista, poiché è evidente che il primo serbatoio elettorale di Futuro Nazionale si trovi tra gli elettori delusi del Carroccio, un partito che non è più quello del trentacinque per cento del 2019, che al Sud ha progressivamente perso struttura, classe dirigente e radicamento territoriale e che continua a convivere con il peso politico e finanziario della vicenda dei quarantanove milioni di euro da restituire allo Stato, ma altrettanto evidente appare il fatto che il consenso di Vannacci stia iniziando a intercettare sensibilità presenti anche in altri segmenti dell’elettorato di centrodestra, a partire da una parte di Forza Italia, dove non manca chi guarda con crescente disagio a una linea considerata eccessivamente moderata e ricerca invece un’offerta politica più identitaria e più assertiva.

Il punto, tuttavia, riguarda soprattutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi, perché la storia dei partiti insegna che ogni forza politica emergente, una volta superata una determinata soglia di consenso, tende fisiologicamente ad ampliare il proprio raggio d’azione e a cercare nuovi spazi nell’intero campo politico di riferimento, con la conseguenza che, se Futuro Nazionale dovesse consolidare il proprio radicamento territoriale, costruire una classe dirigente e acquisire una piena credibilità nazionale, non sarebbe irragionevole ipotizzare che la sua capacità di attrazione possa estendersi, nel medio periodo, persino ad alcuni settori dell’elettorato di Fratelli d’Italia, non perché Giorgia Meloni rischi oggi di perdere il proprio primato, che appare ampio e difficilmente contestabile, ma perché nessuna forza politica che cresce in maniera costante si accontenta di sottrarre consenso a un solo alleato e ogni dinamica espansiva finisce inevitabilmente per ridisegnare gli equilibri dell’intera coalizione.

È precisamente in questo passaggio che il fattore tempo assume una centralità politica assoluta, perché la presidente del Consiglio potrebbe trovarsi di fronte a un paradosso solo apparente: il centrodestra continua a essere competitivo, l’opposizione non appare in grado di costruire un’alternativa credibile e Fratelli d’Italia mantiene una posizione di netta leadership, eppure un altro anno di legislatura potrebbe coincidere con l’indebolimento progressivo della Lega, con la crescita di Futuro Nazionale e con l’apertura di una competizione permanente all’interno della maggioranza, destinata a riflettersi sulle candidature, sui rapporti territoriali, sulle leadership intermedie e, in prospettiva, sugli stessi assetti futuri del centrodestra.

In questo scenario l’ipotesi di un voto anticipato nella primavera del 2027 cesserebbe di essere una suggestione giornalistica per trasformarsi in una valutazione politica del tutto razionale, perché consentirebbe a Giorgia Meloni di presentarsi alle urne in una posizione di forza, capitalizzando il primato di Fratelli d’Italia prima che i nuovi rapporti di forza si consolidino e prima che il fattore Vannacci produca effetti ancora più incisivi sugli equilibri della coalizione; ma esiste anche un’ipotesi diversa, forse ancora più interessante e politicamente più complessa, ed è quella che potrebbe indurre la presidente del Consiglio a tentare di governare il fenomeno anziché subirlo, aprendo progressivamente un’interlocuzione con il generale e arrivando persino a immaginare una sua rappresentanza diretta nell’area di governo.

La storia politica italiana, del resto, dimostra che le forze emergenti diventano realmente pericolose non quando crescono, ma quando chi governa decide di ignorarle, mentre i leader più longevi sono spesso quelli che hanno saputo assorbire e ricondurre dentro il proprio perimetro le nuove domande di rappresentanza prima che queste si trasformassero in fattori di destabilizzazione.

Per questa ragione il fenomeno Vannacci non può più essere considerato esclusivamente un problema di Matteo Salvini, perché se continuerà a rosicchiare consensi alla Lega, a eroderne a Forza Italia e, nel lungo periodo, a esercitare una capacità di attrazione anche su una parte dell’elettorato di Fratelli d’Italia, la vera questione che si porrà a Palazzo Chigi non sarà se il centrodestra riuscirà ancora a vincere le elezioni, ma se convenga arrivare al 2028 con una coalizione profondamente modificata nei suoi rapporti di forza oppure se non sia più conveniente interrompere il processo, tornando alle urne prima del previsto o, in alternativa, portando Vannacci dentro il perimetro politico della maggioranza per evitare che, restando all’esterno, continui a cambiare dall’interno gli equilibri del centrodestra italiano.