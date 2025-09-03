La "bomba" Bevacqua (la proposta di ritiro della propria candidatura in nome e per conto del rinnovamento totale nelle liste) deflagra ma i vetri non si rompono. Resa dei conti prima spostata di orario e poi di giorno

Dalle 17 alle 18 e 30 di oggi. E poi, dopo un finimondo di pressing e telefonate altolocate, appuntamento a domani (giovedì) alle 18. A poco più di 24 ore dalla presentazione delle liste.

La "bomba" Bevacqua, la proposta di ritiro della propria candidatura in nome e per conto del rinnovamento totale nelle liste Pd di cui vi abbiamo dato conto, è deflagrata. Totalmente deflagrata. Al punto che la direzione provinciale di Cosenza è stata spostata due volte dal presidente Francesca Branchinella. Prima di un'ora e mezza. Poi di 25 ore, il giorno dopo. Quando mancherà ormai davvero un giro completo di orologio alla presentazione delle liste.

Si farà ancora in tempo a mettere a terra il rinnovamento di fatto proposto da Bevacqua per tramite della sua stessa alienazione? Resta in piedi l'incrocio di cui sopra, qualcuno si intesterà lo stop al rinnovamento autoproposto da Bevacqua oppure il "lavoro sporco" lo farà il tempo che scorre inesorabile?



Altre due questioni sul tavolo, mica da poco. Una ha a che fare con l'approccio stesso al voto regionale. Detta in altri termini, il Pd sta giocando a vincere o a gestire al meglio una sconfitta (la terza di fila)?

L'altra è tecnocrazia da rinnovamento. Se passa la "bomba" Bevacqua c'è da legiferare in ogni caso un movente. È stratificata l'idea dei 2 mandati a Palazzo Campanella o in Parlamento così da cedere il passo. Ma se poi questo criterio passa come si mette quando si voterà per Roma? Salendo di quota non vale più o vale sempre?

Domani dalle 18 in poi (forse) ne sapremo di più...