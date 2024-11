La nomina direttamente da Maurizio Lupi, coordinatore nazionale, d’intesa con il presidente del Partito Angelino Alfano. Soddisfazione tra i sostenitori di Ap in Calabria che vedono nel senatore cosentino, la possibilità di rendere la regione protagonista della dinamica politica nazionale in vista delle elezioni politiche

D’intesa con il presidente del partito Angelino Alfano, Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare, ha nominato oggi vicecoordinatore nazionale il senatore Antonio Gentile. Ne dà notizia un comunicato diffuso da (AdnKronos), il senatore cosentino, sottosegretario allo Sviluppo economico, di fatto si colloca ai vertici di Alternativa Popolare. Una sfida politica da far tremare i polsi, in vista delle elezioni politiche. Quello di Alternativa Popolare, infatti, è un progetto ambizioso che ha come scopo quello di riunire tutte le varie anime centriste. Alternativa Popolare, secondo gli stessi dirigenti è una forza che, allo stato, prende le distanze dai due schieramenti di destra e sinistra. L’Obiettivo è infatti quello di ricreare un vero e proprio partito di centro che raccolga l’eredità della vecchia Dc. Le prossime mosse di Alternativa Popolare, comunque, ci consentiranno di leggere le strategie politiche del partito di Alfano alle prossime elezioni e quali saranno i compagni di viaggio. A questo punto, non vi è alcun dubbio che il senatore Tonino Gentile sarà un protagonista della dinamica nazionale.