Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Cosenza Franz Caruso di commento al sondaggio che LaC News24 ha lanciato nelle scorse ore per far scegliere ai lettori il prossimo candidato del centrosinistra alla presidenza della Giunta regionale.

Caro Direttore,

la ringrazio per avere inserito il mio nome nel sondaggio tra i papabili candidati alla Presidenza della Regione Calabria in quota centrosinistra. Certamente ho dato la mia disponibilità al campo del centrosinistra per una possibile candidatura, ma solo le ragioni di una condivisione ampia possono confermare il mio impegno. Parimenti, essendo io un amministratore di centrosinistra ritengo che solo le forze che compongono questo schieramento, attente ed inclusive del mondo del civismo e dell’associazionismo, possano e debbano scegliermi. Tutt’al più, se a decidere dovesse essere la base dello schieramento, ci sono altre forme democratiche di partecipazione e designazione, in primis le primarie, in grado di attribuire a quell’elettorato la scelta.

Certamente, è tempo di dar luogo ad un progetto alternativo alla destra di questo governo regionale in favore di una Calabria piena di problemi irrisolti e che hanno bisogno di un ampio schieramento di forze per risollevarla dalle secche in cui si trova.

Non possono essere, però, cittadini di orientamento politico diverso, ad indirizzare, attraverso un sondaggio, il centrosinistra in un verso piuttosto che in un altro. È per questa ragione che non potrò partecipare attivamente all’iniziativa messa in campo dalla sua testata giornalistica, pur rispettando quanti, al contrario, vi saranno impegnati.

Ringraziandola ancora una volta per l’attenzione mostrata nei miei confronti, la prego di voler dare notizia di questa mia decisione.

Il Sindaco

Franz Caruso