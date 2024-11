Prima tappa a Platì per consegnare un immobile confiscato alla ‘ndrangheta. Poi a Catanzaro

Il vicepremier e ministro dell’Interno torna in Calabria. Venerdì, 10 maggio, Matteo Salvini si recherà prima a Platì per consegnare un immobile confiscato alla ‘ndrangheta, poi a Catanzaro dove intorno alle ore 14 in piazza Prefettura dove incontrerà la cittadinanza.