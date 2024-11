Falcomatà affida a twitter le sue perplessità sulle disparità di trattamento per le varie città. «Mi auguro uno stanziamento analogo per Comuni e Città Metropolitane che hanno lo stesso tipo di emergenza»

Pare che in Italia neanche le buche siano tutte uguali. Quelli della Capitale, evidentemente, sono in numero maggiore, più profonde e magari anche più nobili di quelle delle altre città italiane.

Il governo giallo-verde, particolarmente attento alle differenze di buca, ha così deciso di stanziare addirittura cinque milioni di euro per aiutare la sindaca amica Virginia Raggi a venir fuori dalla situazione complicata che affligge la viabilità romana.

E gli altri? Lo ha pensato subito un altro primo cittadino di Città Metropolitana che con le buche ha molto da fare. Le strade groviera sono una peculiarità di Reggio Calabria da sempre e anche sotto la sua gestione, che ha appena la disponibilità finanziaria per gestire l’ordinario, hanno continuato a proliferare e a procurare danni ai veicoli dei reggini.

Giuseppe Falcomatà, appena saputo del provvedimento del governo, ha lanciato un pronto cinguettio: «Il Governo stanzia nella manovra ben 5 milioni di euro per acquisto mezzi per le buche di Roma. Mi auguro provvedimenti analoghi per le altre Città Metropolitane e per i tanti comuni con lo stesso tipo di emergenza. #manovra». Lo parole su twitter del sindaco di Reggio.



Qualche minuto dopo è arrivato il plauso del sindaco di Pesaro e responsabile Enti Locali del Pd Matteo Ricci. «#buche #roma I comuni e i cittadini sono tutti uguali. Non si possono fare figli e figliastri. La differenza la deve fare la capacità di governo, non l'appartenenza politica. È una vergogna questo atteggiamento discriminatorio. Ha ragione Giuseppe Falcomatà, sindaci facciamoci sentire».