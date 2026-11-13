L’indicazione firmata da ministro dell’Interno Matteo Piantedosi inviata a prefetti e questori. Dunque non evacuare «salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio»

«È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari».

È l'indicazione contenuta nella Circolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori, dopo l'ondata di finti allarmi arrivati per mail. Tutto ciò «salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione - anche mediante impianti di videosorveglianza - di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione».

Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia - viene spiegato nella circolare - il questore potrà disporre, secondo le circostanze, l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l'adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. «Solo ove ritenuto necessario - viene precisato - proporrà al prefetto l'evacuazione della struttura o sito interessato».

Il Dipartimento della pubblica sicurezza curerà, attraverso il Centro Situazioni, operativo nell'intero arco delle ventiquattro ore, «il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l'attendibilità della minaccia».