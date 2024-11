Il capogruppo del Pd in consiglio Sebi Romeo e l'assessore Roccisano stigmatizzano l'ennesimo atto intimidatorio che ha colpito la locride. Questa volta colpito uno scuolabus di Martone.

"L'incendio dello scuolabus del Comune di Martone è l'ennesimo atto intimidatorio cui siamo costretti ad assistere nella vallata del Torbido - dichiarano Romeo e Roccisano - avevamo già detto in occasione del consiglio comunale aperto di Gioiosa per esprimere solidarietà a Salvatore Fuda, che a nostro giudizio ci troviamo di fronte a una strategia criminale di assalto alle pubbliche amministrazioni della Vallata del Torbido, della Locride e della democrazia nella nostra provincia".



"È evidente che la criminalità ha alzato il tiro nella sfida alle comunità e al loro diritto di vivere libere di lavorare, progredire e svilupparsi e la risposta dello Stato nel suo complesso deve essere adeguata, forte e immediata. Ringraziamo il prefetto di Reggio Calabria che in tal senso ha già prontamente convocato, in più occasioni, il Cosp e sono convinto che le forze dell’ordine e la magistratura assicureranno alla giustizia i responsabili di questi atti intimidatori. Cogliamo l’occasione per ribadire che la vasta mobilitazione popolare democratica dei cittadini della Locride dimostra ancora una volta come questa terra sia ormai stufa di subire le angherie di una sparuta minoranza criminale - concludono - Nei prossimi giorni, come Regione Calabria assieme a tutte le forze politiche ed al Governo, promuoveremo iniziative concrete per ridare a Martone e alla Vallata del Torbido ciò che la criminalità organizzata pensa di poter togliere in maniera indisturbata".