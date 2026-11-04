«Seguiamo sin dall’inizio con apprensione la vicenda giudiziaria che coinvolge il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. Il rispetto e la fiducia nella magistratura devono sempre accompagnarsi alla consapevolezza delle garanzie che la Costituzione riconosce a ogni cittadino. Chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere di offrire piena collaborazione e disponibilità a fornire ogni chiarimento necessario. Apprendiamo che Flavio Stasi ha scelto di farlo, mettendosi a disposizione.

È un atteggiamento che va riconosciuto, diversamente da altri che si difendono dai processi, e per questo ha il nostro pieno apprezzamento. Siamo fiduciosi che la collaborazione fornita si riveli risolutiva e ci auguriamo che essa valga a chiarire al più presto questa vicenda in modo da consentire a Flavio di ritornare nel pieno delle sue attività di primo cittadino». Così in una nota il Movimento Cinque Stelle Calabria.

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