il segretario dem Gaspare Cavaliere punta il dito contro la gestione della sanità calabrese: «Personale insufficiente, servizi ridotti e mezzi fermi proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica». Il partito chiede risposte e interventi urgenti

«Da oltre due mesi e mezzo la postazione del 118 di Isola Capo Rizzuto è priva della propria ambulanza. Un'assenza grave che arriva proprio nel periodo estivo, quando il territorio registra un forte aumento della popolazione e cresce la richiesta di interventi di emergenza. Il mezzo, con circa 140.000 chilometri, è fermo in officina per la sostituzione del motore, mentre il servizio viene garantito attraverso un'ambulanza privata, le cosiddette “Victor”». È quanto si legge in una nota stampa del Pd di Isola Capo Rizzuto.

Per Gaspare Cavaliere, segretario del Partito democratico locale «la prima domanda che ci poniamo è molto semplice. Com'è possibile che un'ambulanza con appena 140.000 chilometri debba già affrontare la sostituzione del motore? I cittadini meritano una risposta chiara da parte dell'Asp di Crotone e di Azienda Zero. Su vicende come questa servono trasparenza e assunzione di responsabilità».

«Ancora più grave è ciò che sta accadendo sul territorio. La postazione del 118 era già priva del medico e oggi è rimasta anche senza il proprio mezzo. L'infermiere è costretto a operare su un'ambulanza privata della Croce Verde, mentre gli autisti soccorritori, ormai stremati, vengono lasciati senza poter svolgere il loro servizio oppure trasferiti in altre postazioni della provincia. Tutto questo accade nel momento in cui Isola Capo Rizzuto accoglie migliaia di persone in più. È una situazione che non può essere considerata normale».

Secondo Cavaliere questo episodio rappresenta il simbolo di una gestione della sanità regionale che continua a mostrare profonde criticità: «Mentre il presidente Occhiuto continua a raccontare una sanità che funziona, la realtà è ben diversa. Ambulanze ferme, personale insufficiente e servizi che arretrano. Lo dimostra anche il ritardo delle Case della Comunità. Sono decine le strutture annunciate che ancora non sono operative. Si continua a investire nella propaganda, mentre i cittadini aspettano risposte concrete».

Il Partito Democratico di Isola Capo Rizzuto chiede «il ripristino immediato dell'ambulanza presso la postazione del 118. Ma chiede soprattutto il rispetto che si deve al secondo Comune più grande della Provincia. Sulla salute dei cittadini non servono annunci. Servono responsabilità, programmazione e servizi efficienti», conclude.