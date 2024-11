Aprire una riflessione sulle possibilità di istituire una Federazione Pd che coinvolga i territori della Jonio e del Pollino. È la proposta che arriva dal sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, che ha inviato una missiva ai referenti provinciali e regionali del Partito democratico e ai segretari dei circoli Pd di alcune delle principali realtà cittadine dell'area Jonio Pollino.



Il sindaco della città jonica intende aprire un confronto, proprio nella fase di riorganizzazione politico amministrativa, anche alla luce del dibattito scaturito dalla fusione delle città di Corigliano e Rossano e dalla previsione della legge Del Rio, «sulle modalità e termini dell’organizzazione politica territoriale, in un momento in cui si assiste ad un continuo accentramento di poteri e servizi a danno dei territori periferici».

L'obiettivo, dunque, sarebbe quello - esplicitamente citato nella lettera inviata ai dirigenti dei democrat - di «coinvolgere al meglio le periferie» e inserire «nell’ambito anche delle previsioni statutarie» la possibilità di istituire una nuova federazione territoriale per «coordinare meglio le attività politiche anche in considerazione della vastità della Provincia di Cosenza». Un invito che è stato esteso ai circoli delle città dell'area di riferimento chiamati a formulare «istanza agli organi del partito».





Non si è fatta attendere la risposta della Federazione provinciale del Pd di Cosenza, oggi affidata al commissario Marco Miccoli, che sollecitato ad intervenire anche da alcuni segretari di circoli chiamati in causa da Mundo, contrari al merito e alla modalità utilizzata dallo stesso, ha ricordato che oggi l'organismo politico territoriale è commissariato e che «proprio in virtù del commissariamento la prerogativa di istituire tale federazione è delegata al commissario. Ricordo inoltre – continua Miccoli – che in qualità di commissario ho dato vita ad un coordinamento di Forum tematici guidato da Giuseppe Giudiceandrea, che è a disposizione di eventuali elaborazioni e proposte in merito a tutti i temi riguardanti l’amministrazion. «Relativamente al tema sollevato da Mundo – conclude Miccoli nella sua lettera – vi invito pertanto a fare riferimento oltre che al sottoscritto anche a Ferdinando Nociti responsabile dei Forum degli amministratori e ad Aldo Zagarese responsabile Organizzazione».