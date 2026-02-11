L’assessore regionale della Giunta Occhiuto e il ministro Valditara fanno il punto su servizi per l’infanzia, collegamento tra istruzione e lavoro e riduzione dei divari territoriali

Incontro istituzionale oggi nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito tra l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, e il ministro Giuseppe Valditara. Al centro del confronto i principali temi strategici legati al futuro del sistema educativo calabrese e nazionale.

«Un confronto cordiale e operativo», lo ha definito l’assessore Micheli, sottolineando il clima di collaborazione e la stima reciproca tra il Ministero e la Regione Calabria. Durante la riunione è stata dedicata particolare attenzione al Piano nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per l’infanzia, ampliare la copertura territoriale e garantire pari opportunità educative, soprattutto nelle aree interne e nei contesti più fragili.

Ampio spazio è stato inoltre riservato alla riforma del percorso «4+2», finalizzata a consolidare il collegamento tra istruzione tecnica e professionale e mondo del lavoro, promuovendo una formazione più moderna e coerente con le esigenze del tessuto produttivo.

Secondo quanto riferito dall’assessore della Giunta Occhiuto, il ministro Valditara ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Regione Calabria nell’attuazione del modello, evidenziando l’impegno nel coinvolgimento di scuole, imprese e Its Academy. Positivo anche il confronto su Agenda Sud, il piano di interventi volto a ridurre i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica. Il ministro ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Calabria nell’utilizzo efficace delle risorse e nelle azioni messe in campo per migliorare i livelli di apprendimento e rafforzare le competenze di base degli studenti.

Nel ribadire la piena disponibilità del Ministero a sostenere il percorso di crescita del sistema scolastico calabrese, Valditara ha confermato l’attenzione verso una Regione che, ha sottolineato, «sta dimostrando determinazione e visione strategica, investendo sull’istruzione come leva fondamentale di sviluppo sociale ed economico».

Al termine dell’incontro, Micheli ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto, evidenziando come il dialogo costante con il Governo rappresenti un elemento chiave per garantire qualità, innovazione e inclusione nel sistema educativo regionale. La Regione Calabria, ha concluso, «proseguirà nel percorso di riforma e potenziamento dell’offerta formativa, con l’obiettivo di costruire una scuola sempre più moderna, equa e capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro».