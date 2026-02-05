Il partito guidato da Emilio De Bartolo designa Carmelo Arfuso, Mino De Pinto e Franco Poerio alla guida delle province di Reggio, Vibo e Crotone. Rafforzate anche le strutture già attive di Catanzaro e Cosenza

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Italia del Meridione, che rafforza la propria presenza in Calabria con la nomina di tre nuovi segretari provinciali. Una tappa significativa nella fase di consolidamento organizzativo guidata dal segretario regionale Emilio De Bartolo, impegnato in un processo di strutturazione capillare del partito nelle aree ritenute strategiche.

Le nomine riguardano le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. Alla guida della segreteria provinciale di Reggio Calabria è stato designato Carmelo Arfuso, dirigente di lungo corso, già sindaco di Seminara e da tempo attivo all’interno di Italia del Meridione. La scelta valorizza un profilo amministrativo esperto e radicato sul territorio.

A Vibo Valentia il partito ha individuato come segretario provinciale Mino De Pinto, figura politica già conosciuta nella scena regionale e anche candidato alle ultime elezioni con il centrodestra. L’ingresso di De Pinto, nuovo in IdM ma dotato di percorso consolidato, si affianca al lavoro di altri dirigenti presenti nell’area vibonese, tra cui Franco Arena, responsabile regionale sanità e candidato sindaco a Briatico.

Per la provincia di Crotone il nuovo segretario provinciale è Franco Poerio, avvocato cassazionista, consigliere comunale di San Nicola dell’Alto da tre legislature ed ex consigliere della Comunità montana dell’Alto crotonese. Poerio sta lavorando al rafforzamento delle strutture territoriali in sinergia con il gruppo crotonese e con il presidente del partito Nicodemo Filippelli, indicato come una delle figure centrali nello sviluppo organizzativo dell’area.

Nel commentare le nomine, De Bartolo evidenzia che il partito sta entrando nella fase più delicata del percorso organizzativo: «Chiusa la stagione del tesseramento, si apre quella della struttura interna. Tutti i segretari provinciali – compresi Salvatore Accordino a Catanzaro e Annalisa Alfano a Cosenza – saranno chiamati a riorganizzare gli organismi di direzione provinciale e ad avviare la selezione dei segretari cittadini attraverso una fase congressuale fondamentale».

Centralità del territorio, costruzione di classe dirigente e presenza capillare restano i cardini del percorso di IdM. «È dal radicamento locale che passa la capacità di un partito di incidere politicamente e interpretare i bisogni reali delle comunità», ribadisce De Bartolo.

Sulla stessa linea interviene il leader del movimento, Orlandino Greco, che sottolinea la portata politica di questo passaggio: «Italia del Meridione continua a crescere puntando su competenze, radicamento e partecipazione. Il rafforzamento delle strutture provinciali è decisivo per dare voce ai territori e costruire un progetto politico solido, coerente e vicino ai cittadini».