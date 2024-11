La coordinatrice regionale di Forza Italia prova a rilanciare, dopo l'addio di Galati, che ha abbracciato Verdini

"Forza Italia è e rimane la casa naturale dei moderati e di tutte le forze positive alternative al governo Renzi, che in affanno, politico e numerico, trova sollievo nel gruppo ALA costituito ad hoc da Denis Verdini, a cui ha deciso di aderire recentemente anche l'On. Pino Galati.



Oggi siamo impegnati in un momento di slancio nel percorso di riorganizzazione di Forza Italia come movimento aperto a tutte le anime che intenderanno spendersi in un percorso di rappresentanza e di ascolto, per una politica quanto mai bisognosa di recuperare il legame coi territori.



Per quanto riguarda la città di Lamezia, in cui Forza Italia è stato il partito più votato alle recenti amministrative, si prosegue sulla linea di impegno che il partito, i consiglieri ed i lametini con il loro voto hanno voluto con l'elezione del Sindaco Mascaro e che ha una solida maggioranza, aldilà di chi potrebbe cedere a lusinghe di Sx, e che anzi può essere rafforzata.



Il gruppo consiliare, pertanto, troverà vicinanza e sostegno, in un contesto di condivisione con il gruppo regionale, per trovare la giusta sinergia in un progetto che possa interpretare ed attuare una proposta di contenuti e di prospettiva per offrire alla città di Lamezia il ruolo che merita.



Ovviamente auspichiamo il confronto con coloro che già si stanno avvicinando a FI ritenendo importante il ruolo che ciascuno può esercitare per rafforzare il partito nella sua azione politica ed amministrativa."