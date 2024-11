La coordinatrice regionale di Forza Italia critica i primi passi di Mario Oliverio, che ha presentato una Giunta parziale. E ha già perso un pezzo…

“Meno male che il presidente della Regione ha meditato due mesi per fare la sua giunta, anzi per fare un pezzo di giunta – ha dichiarato la Santelli – sono bastati due giorni perché quell’esecutivo andasse in frantumi tra le polemiche. Forse il governatore avrebbe dovuto riflettere almeno un anno per evitare di mettere in campo una squadra che ha già perso pezzi. E’ facile predicare quando il Pd è all’opposizione. E’ difficile invece governare se a farlo e il Pd, che quando viene chiamato a dare risposte concrete ai cittadini mostra tutti i suoi limiti”.