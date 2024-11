La coordinatrice regionale di Forza Italia in risposta alle dichiarazioni di Antonio Gentile sulla scelta di Wanda Ferro

“Abbiamo puntato su Wanda Ferro perché è la più forte. Non diamo peso alle farneticanti affermazioni di chi, per avere cinque minuti di notorietà, andando avanti di questo passo finirà per fare il teledisturbatore alle spalle dei giornalisti in diretta tv”.



Lo afferma la coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli, in risposta alle “illazioni senza senso arrivate ieri dal partito di Alfano. E’ singolare – taglia corto Santelli – che la campagna elettorale del quarto polo in Calabria sia basata solo sull’insulto sistematico a Forza Italia mentre non hanno mai detto una parola sulla sinistra. Singolare, ma comprensibile: è pur sempre il partito-stampella del governo Renzi. Chi vota per loro perde la preferenza e sostiene gli ex comunisti”.