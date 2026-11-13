Il riconoscimento nella categoria “Strategie e Politiche” per la piattaforma digitale dedicata alla gestione dei dati territoriali. Il vicepresidente regionale ha ritirato il premio a Firenze insieme al dirigente generale Francesco Tarsia

La Regione Calabria ha conquistato il Premio Urbanistica INU-URBIT 2026 nella categoria «Strategie e Politiche» grazie a GeoHUB Calabria, la piattaforma digitale sviluppata per acquisire e gestire dati territoriali a supporto della pianificazione urbanistica.

Il riconoscimento è stato consegnato a Firenze, presso l'Innovation Center della Fondazione CR Firenze, durante la 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese. A ritirarlo il vicepresidente della Regione e assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso, accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento Governo del territorio, Difesa del suolo e Politiche per la casa, Francesco Tarsia.

«Questo premio rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che la Regione Calabria sta portando avanti nel campo dell'urbanistica», ha dichiarato Mancuso, collegando il progetto alla strategia del presidente Roberto Occhiuto per una gestione più attenta del territorio, la difesa del suolo e una programmazione urbanistica moderna.

GeoHUB Calabria è una piattaforma per la raccolta e la gestione delle informazioni territoriali, concepita per fornire strumenti di supporto alle decisioni in materia di pianificazione e favorire uno sviluppo coerente e sostenibile della regione.

«Il riconoscimento ci è stato conferito per il progetto GeoHUB, una piattaforma digitale per l'acquisizione e la gestione dei dati territoriali», ha spiegato Mancuso, sottolineandone il ruolo nelle politiche di governo del territorio.

Il Premio Urbanistica, promosso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica nell'ambito di Urbanpromo, valorizza progetti e iniziative nel campo della pianificazione territoriale, con particolare attenzione all'innovazione e alla qualità delle politiche pubbliche.

Il vicepresidente ha inoltre ringraziato il dirigente generale Francesco Tarsia, il dirigente del settore Urbanistica Pasquale Celebre e il personale regionale coinvolto nella realizzazione del progetto.

«È un'affermazione importante per la Regione Calabria», ha concluso Mancuso, evidenziando come il premio rappresenti un riconoscimento nazionale del percorso di digitalizzazione applicato alla gestione e alla pianificazione del territorio.