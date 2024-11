VIDEO | Dalle infrastrutture alla sanità, dai diritti sociali all’ambiente con la deputata del Movimento 5 stelle ospite di Piazza Parlamento: «Noi andremo per la nostra strada, seguiremo la nostra agenda e le nostre proposte»

«La curva che vede il movimento molto alto al sud è dovuto al fatto che al sud si sente maggiormente il disagio sociale, disagio che non riguarda soltanto la questione dell’assistenzialismo ma anche la carenza infrastrutture, di una progettualità industriale e di lavoro, di un’offerta politica a lungo termine, che ha fatto in modo che l’Italia andasse a due velocità» ha detto Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, ospite della puntata di Piazza Parlamento in onda mercoledì 12 ottobre.

«La campagna l’hanno fatta gli altri sul reddito di cittadinanza e hanno portato noi a difenderci, noi abbiamo un programma di 250 pagine, ultra progressista che ha tantissime misure innovative soprattutto per i giovani» ha detto ancora Baldino.

Dagli studi di LaCapitale, la deputata ha poi parlato del rapporto del M5S con il PD e del futuro rapporto con il governo Meloni con Alessandro Russo. «Rispetto al governo in pectore noi faremo un’opposizione durissima, non faremo sconti su nulla» e continua «Ci rendiamo conto del momento delicato che sta affrontando il paese, faremo un’opposizione costruttiva, faremo delle proposte concrete e non delle mere enunciazioni».

«Io rappresento la Calabria ma rappresento soprattutto la fascia Jonica che è uno dei territori più sacrificati d’Italia, la parte più povera della regione più povera d’Europa ma con più potenzialità» continua la Baldino «Noi non siamo una terra povera ma ci hanno resi poveri evidentemente non abbiamo avuto una classe politica all’altezza.

