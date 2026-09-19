Gianfranco Fini ha perso quasi tutto: il partito che aveva costruito, la sfida con Silvio Berlusconi, il tentativo di dare una nuova casa alla comunità politica guidata per decenni e, alla fine, persino il seggio in Parlamento. Eppure, trent’anni dopo Fiuggi, quando la sua parabola personale dovrebbe appartenere definitivamente agli archivi della Seconda Repubblica, molte delle questioni che pose sono rimaste sorprendentemente attuali, dal rapporto con l’Europa e con l’Occidente al confine tra identità e integrazione, dalla centralità delle istituzioni al difficile equilibrio tra conservazione e modernità; per questo il ritorno, mercoledì 16 settembre 2026, davanti ai giovani di Fratelli d’Italia e l’incontro in programma lunedì 21 settembre a Contursi Terme, dedicato alle istituzioni, agli scenari internazionali e alle sfide del nostro tempo, offrono qualcosa di più di un’occasione per ricordare un protagonista del passato: consentono di rileggere, senza nostalgia e senza la fretta con cui la politica archivia i suoi sconfitti, il tentativo di costruire in Italia una destra nazionale, conservatrice ed europea che riuscì a compiere la prima parte del viaggio e si spezzò proprio quando avrebbe dovuto affrontare la più difficile.

È qui che prende forma la questione dell’occasione storica perduta dalla destra italiana: non stabilire, trent’anni dopo, se Fini avesse ragione, perché la politica non si riscrive con i congiuntivi e una sconfitta tanto netta non può essere trasformata a posteriori in una vittoria morale, ma chiedersi se insieme alla sua leadership sia tramontata anche una possibilità, quella di una forza conservatrice nazionale senza diventare isolazionista, europeista senza rinunciare all’interesse nazionale, identitaria senza considerare l’integrazione una resa, capace di parlare di ordine e insieme di libertà, di custodire una tradizione senza rimanerne prigioniera e, soprattutto, di considerare la conquista del governo non come il punto d’arrivo della propria legittimazione, ma come l’inizio di una cultura destinata a misurarsi con un Paese e con un mondo che stavano cambiando.

Da Fiuggi a Gerusalemme, il viaggio oltre il Novecento

Per comprendere quanto fosse ambizioso quel disegno bisogna tornare al gennaio del 1995, quando Fini arrivò al congresso di Fiuggi con un compito che soltanto pochi anni prima sarebbe apparso quasi impossibile: chiudere l’esperienza del Movimento sociale italiano senza disperderne l’elettorato e, contemporaneamente, liberare la nuova formazione dal peso di una storia che per quasi mezzo secolo ne aveva delimitato lo spazio nella Repubblica. Alleanza nazionale era già comparsa come sigla nel 1993, ma fu Fiuggi a sancirne la nascita come partito e a rendere esplicita l’ambizione di trasformare la tradizione post-missina in una destra democratica di stampo europeo, capace di concorrere stabilmente al governo del Paese.

Non si trattava, quindi, di cambiare un simbolo e neppure di compiere un’operazione cosmetica, perché la svolta chiedeva a uomini e donne cresciuti per decenni dentro una memoria condivisa di accettare una separazione tra biografia e futuro, senza cancellare la prima ma impedendole di diventare il programma del secondo. Il problema non riguardava soltanto il giudizio sul fascismo: significava decidere se la destra italiana volesse continuare a vivere della propria diversità, quasi traendo identità dalla condizione minoritaria nella quale era rimasta a lungo, oppure trasformarsi definitivamente in una forza conservatrice inserita nella democrazia occidentale, capace di esercitare il potere senza dover più dimostrare ogni volta il proprio diritto a farlo.

Otto anni più tardi quel cammino raggiunse uno dei passaggi simbolicamente più difficili, quando nel novembre del 2003 Fini, allora vicepresidente del Consiglio, visitò Israele e lo Yad Vashem, completando una cesura che non riguardava più soltanto la storia del Msi ma il rapporto della nuova destra con le responsabilità del fascismo e con le leggi razziali. La trasformazione, tuttavia, si stava già spingendo oltre il confronto con il passato, perché nel percorso finiano cominciavano a entrare l’Europa, l’Occidente, la legalità, l’integrazione degli immigrati, la cittadinanza, la laicità dello Stato e i diritti individuali, questioni sulle quali la distanza tra il leader e una parte del mondo dal quale proveniva sarebbe diventata progressivamente più evidente.

Fini provava, con contraddizioni e accelerazioni che talvolta la sua stessa base faticava a comprendere, a tenere insieme nazione ed Europa, identità e integrazione, autorità e libertà, tradizione e cambiamento; ed è probabilmente in questa ricerca, prima ancora che nelle successive rotture personali, che va individuata la parte più originale e insieme più fragile della sua esperienza, perché un dirigente può modificare la linea di un partito molto più rapidamente di quanto possa cambiare la cultura profonda di un elettorato.

Se dunque un’occasione vi fu, consisteva soprattutto in questo: trasformare l’uscita dal Novecento, ormai compiuta sul terreno della legittimazione democratica, nell’ingresso definitivo in una cultura conservatrice europea capace di misurarsi con una società che cambiava più rapidamente delle categorie con cui la politica continuava a raccontarla. Fini intuì quella necessità e tentò di spingere la sua parte politica in quella direzione, ma proprio la distanza crescente tra l’evoluzione del leader e la sensibilità di una parte del suo mondo avrebbe mostrato quanto fosse più difficile completare Fiuggi che realizzarla.

Berlusconi, l’alleanza che diventò una frattura

Il grande paradosso della parabola finiana porta inevitabilmente il nome di Silvio Berlusconi, che nel 1994 aprì alla destra post-missina le porte di una coalizione destinata al governo e che sedici anni più tardi sarebbe diventato l’avversario contro il quale Fini tentò l’ultima e più rischiosa emancipazione. Quando nel 2009 Alleanza nazionale si sciolse nel Popolo della libertà, la scelta avrebbe dovuto rappresentare il compimento del lungo viaggio iniziato a Fiuggi, con AN ormai integrata in un grande partito maggioritario e il suo presidente arrivato alla guida della Camera; accadde invece quasi il contrario, perché proprio dentro il Pdl emersero divergenze sempre più profonde sul funzionamento del partito, sulla leadership berlusconiana, sulla legalità, sul rapporto con le istituzioni e, in ultima analisi, sulla natura stessa del centrodestra.

La frattura, consegnata alla memoria collettiva anche dal celebre «Che fai, mi cacci?», produsse Futuro e Libertà, ma non quella nuova casa conservatrice che avrebbe dovuto raccogliere e sviluppare l’eredità della stagione precedente, ed è proprio questo passaggio a impedire qualsiasi rilettura agiografica: un leader non viene giudicato soltanto per la qualità delle intuizioni, ma per la capacità di trasformarle in consenso, organizzazione e rappresentanza, mentre Fini, dopo essere riuscito nell’impresa straordinariamente complessa di accompagnare una parte importante dell’elettorato fuori dal recinto politico nel quale era rimasta per decenni, non riuscì più a farsi seguire quando tentò il passaggio successivo. Alle politiche del 2013 Futuro e Libertà non ottenne rappresentanza alla Camera e Fini rimase fuori dal Parlamento dopo una presenza iniziata nel 1983, chiudendo non semplicemente una stagione personale, ma un esperimento che aveva progressivamente smarrito il rapporto con il proprio elettorato.

È anche per questo che parlare oggi di occasione perduta non significa attribuirne la responsabilità soltanto alla destra che non seguì Fini: quell’occasione, se davvero esistette, fu perduta anche da chi l’aveva immaginata e non riuscì a darle una forma politica capace di sopravvivere alla propria leadership.

La destra arrivò a Palazzo Chigi, ma attraverso un’altra strada

La sconfitta di Fini non coincise tuttavia con quella della destra italiana, che negli anni successivi avrebbe cambiato classe dirigente, linguaggio e strategia, ripartendo da percentuali molto più piccole e trovando in Giorgia Meloni una leadership autonoma fino ad arrivare, nel 2022, a Palazzo Chigi; sarebbe perciò semplicistico tracciare una linea retta da Fiuggi a Fratelli d’Italia, così come sarebbe improprio descrivere la formazione che governa oggi come la negazione dell’esperienza finiana, perché le due vicende appartengono a una genealogia riconoscibile ma sono il prodotto di stagioni, culture e strategie differenti.

Proprio questa distanza rende significativa l’immagine di Fini che mercoledì 16 settembre 2026 è tornato a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, non come candidato né come leader in cerca di una rivincita, ma come testimone di una vicenda che molti dei ragazzi presenti conoscono ormai soltanto attraverso i racconti. Il programma ufficiale lo collocava nella tavola rotonda dedicata alla storia della destra e dei suoi movimenti giovanili e, parlando con i cronisti, l’ex presidente della Camera ha definito quei ragazzi «i nipoti del Fronte della Gioventù» e «i figli di Azione Giovani», una formula che misura meglio di molte ricostruzioni tanto la continuità di una tradizione quanto la distanza percorsa, perché l’uomo che contribuì a condurla dal Msi ad Alleanza nazionale è tornato a incontrarne gli eredi quando nessuna delle formazioni nelle quali aveva esercitato la propria leadership esiste più.

Ed è dentro questa distanza che acquista senso l’idea dell’occasione perduta, purché non la si trasformi nella rappresentazione consolatoria di un Fini che avrebbe compreso tutto prima degli altri e di una destra incapace di seguirlo, perché l’incompiutezza di quell’esperimento appartiene anche all’uomo che lo guidò: l’evoluzione culturale avviata a Fiuggi finì progressivamente per separarsi dalla costruzione del consenso e, nel momento decisivo dello scontro con Berlusconi, la battaglia per un diverso centrodestra non produsse né un soggetto sufficientemente forte né un nuovo blocco sociale capace di sostenerla. Il fallimento elettorale non cancella quindi la portata degli interrogativi posti in quegli anni, ma impedisce di attribuire soltanto agli altri la responsabilità di non avere trovato le risposte.

Trent’anni dopo, il punto interessante non è stabilire quale destra fosse migliore, né coltivare nostalgia per Alleanza nazionale o cercare un padre nobile al quale affidare retrospettivamente ragioni che le urne non gli riconobbero, quanto interrogarsi sull’ambizione che accompagnò quella stagione: costruire una cultura conservatrice capace di pensare oltre la contingenza, collocare l’interesse nazionale dentro l’Europa e l’Occidente, difendere l’identità senza trasformarla in paura, governare le trasformazioni sociali anziché limitarsi a respingerle e considerare le istituzioni non un ostacolo all’esercizio del potere, ma il luogo nel quale una forza politica dimostra di essere diventata forza di governo.

Quando lunedì 21 settembre Fini arriverà a Contursi Terme per discutere delle istituzioni, degli scenari internazionali e delle sfide del nostro tempo, sarà inevitabile ascoltare le sue parole guardando anche a ciò che accadde allora, perché l’uomo che parlerà del futuro porta con sé una delle grandi incompiute della Seconda Repubblica: riuscì a condurre la destra italiana oltre il confine politico nel quale era rimasta per decenni, ma non fino al punto che aveva immaginato. È forse qui, più che nella sconfitta personale di Gianfranco Fini o nella sorte di un partito ormai consegnato alla storia, che va cercato il significato di quella grande occasione: nell’ambizione, rimasta incompiuta, di costruire una destra moderna e conservatrice, nazionale ed europea, capace di conquistare il presente senza smettere di interrogarsi sul futuro.