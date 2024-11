'Ci candidiamo a governare per costruire la grande Cosenza'. Il candidato del Pd presenta l'Alleanza civica

"Abbiamo il dovere di restituire dignità alla vera dimensione della Cosenza capitale culturale della Calabria e punto di riferimento storico nel Mezzogiorno sin dai tempi del suo protagonismo nella costruzione dello Stato Unitario. La dignità e l'orgoglio dei cosentini non può non vederci chiaro su quello che ha fatto e su ciò che ha promesso e non ha fatto il sindaco Occhiuto".



Con queste parole ha esordito Carlo Guccione questa sera durante la prima uscita ufficiale per Alleanza civica progressista, la coalizione che sostiene il candidato a sindaco Carlo Guccione.



Insieme al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, Carlo Guccione ha elencato i punti principali di un programma politico agile e funzionale attento alle diverse esigenze di tutti i cittadini. "Le nostre idee e proposte – ha affermato Carlo Guccione - per la Grande Cosenza sono quelle di una città che avverte la necessità di riprendere il cammino delle scelte condivise con le forze intellettuali e produttive, coinvolgendo associazioni e cittadini desiderosi di vederci chiaro".



"Rispetto alle nuove sfide – sottolinea il candidato a sindaco di Alleanza civica progressista, Carlo Guccione - di una città come Cosenza, bisognosa di rilancio e di forza propulsiva lungo l'asse lavoro-cultura-ambiente, abbiamo il dovere di coinvolgere le forze migliori della nostra comunità. Mi riferisco a quelle intelligenze e a quei valori che, dopo anni di oblio forzato, devono tornare a recitare un ruolo da protagonista per la salvaguardia e la costruzione del bene comune".



Al centro del suo programma Carlo Guccione antepone la realizzazione delle due opere principali: la metrotrnvia e il nuovo ospedale che prevedono nel contempo la riqualificazione di via Popolia e del riordino del sistema di trasporto. Da Sindaco della città Carlo Guccione dichiara che cerchèrà, attraverso i migliori architetti ed ingegneri, di ridare senso a Piazza Bilotti per divtrasformarla in un importante snodo di servizi ma, al tempo stesso, il più grande ed il più bel polmone verde della città.



Guccione pensa ad una grande Cosenza ovvero una vasta area urbana che abbia le caratteristiche di una vera e propria città metropolitana, la più grande ed importante per la Calabria e per l'intero mezzogiorno



Propone un patto federativo tra i comuni dell'area urbana per una programmazione unitaria ed organica dei fondamentali servizi primari, a partire dall'adeguamento degli strumenti di governo del territorio e dalla organizzazione del servizio sanitario di assistenza territoriale, trasporto pubblico locale, servizi di smaltimento dei rifiuti e ciclo idrico integrato.



Un'occasione importante – afferma il governatore della Calabria Mario Oliverio - per costruire con impegno una città che deve affrontare diversi questioni. Un percorso di riorganizzazione per recuperare una dimensione etica che pone maggiore attenzione ai cittadini e per ridare alla politica la giusta credibilità.







Fiorenza Gonzales