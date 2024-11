Il ministro Lanzetta si è dimessa ufficialmente. Al suo posto potrebbe arrivare Anna Finocchiaro, intanto l’ex ministro ha anche confermato che non entrerà nella Giunta regionale della Calabria.

Il ministro per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, ha formalizzato le dimissioni che aveva preannunciato nei giorni scorsi. Lo ha riferito la stessa Lanzetta, contattata telefonicamente dall’agenzia Ansa.





Lo stesso ex ministro ha anche confermato la sua volontà, anche questa preannunciata nei giorni scorsi, di non entrare a fare parte della Giunta regionale della Calabria presieduta da Mario Oliverio. Decisione, quest’ultima presa per la presenza in squadra di Nino De Gaetano, coinvolto nell’inchiesta contro il clan Tegano su un presunto voto di scambio con la ‘ndrangheta. Si conclude così, l’esperienza di Maria Carmela Lanzetta quale ministro degli Affari regionali e al suo posto potrebbe arrivare Anna Finocchiaro anche se ancora nessun comunicato ufficiale è stato diffuso. La Lanzetta, intanto, non ha voluto commentare la sua decisione.