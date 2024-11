La Lanzetta si dimette da ministro. Renzi: ‘La ringrazio, farà da tramite con il governo’

Renzi - “Ringrazio Maria Carmela Lanzetta per il lavoro svolto come ministro e la dedizione del suo impegno al fiano delle istituzioni – ha dichiarato Renzi – sono sicuro che la nuova responsabilità sarà occasione di uno scambio sempre proficuo tra piano nazionale e regionale, in una terra che ha dimostrato una forte voglia di rilancio e cambiamento”. Così il premier ha ringraziato la Lanzetta, che da ieri non è più ministro, ma assessore nella Giunta Oliverio.



Lanzetta - “Ringrazio il presidente Oliverio per l’opportunità che mi consente di impegnarmi ancora nella regione, in un momento di rilancio politico, istituzionale e civile – ha dichiarato l’ex ministro Lanzetta- così come ringrazio il presidente Renzi per la fiducia che ha riposto in me affidandomi l’incarico di Ministro, e il sottosegretario Delrio per il sostegno al mio lavoro”. “Metterò tutto il mio impegno e la mia passione nel nuovo incarico – ha concluso- in una fase cruciale per le scelte che determineranno il futuro dello sviluppo economico e sociale della Calabria”.