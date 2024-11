È la prima volta che la Lega presenta una lista per le regionali in Calabria. Il partito guidato da Matteo Salvini è in crescita e sostiene la candidatura alla carica di presidente della Regione della parlamentare di Forza Italia, Jole Santelli, espressione della coalizione del centrodestra.

In lista per la circoscrizione Calabria centrale anche il consigliere comunale e provinciale di Catanzaro Filippo Mancuso, commercialista ed ex assessore comunale.

«È stata una scelta quasi naturale – ha spiegato Mancuso - mi sono subito configurato in questa lista perché annovera tutte persone nuove e alla prima candidatura alla Regione, e non include persone provenienti dalla sinistra per esempio».



Mancuso rimarca la necessità di un cambio di direzione e di passo nelle politiche regionali: «Un cambiamento è auspicabile perché è necessario valorizzare le peculiarità del territorio che negli anni passati non c’è stato, soprattutto nei settori dell’agricoltura e del turismo. Parliamo di prodotti famosi in tutto il mondo e che dovranno essere commercializzati e valorizzati per un migliore sviluppo economico». E sul turismo ha detto: «Basti pensare che la Calabria, tra le regioni con più chilometri di coste, ha il minor numero di posti barca per chilometro di costa. Queste, per esempio, sono le risorse da incentivare. E poi un Piano dei porti che non sia un piano da 30 milioni di euro come è stato fatto e che prevedeva l’investimento di un milione a porto, ma ci vuole di più, ci vuole l’assegnazione di risorse specifiche per sviluppare un settore che penso sia basilare».