La Lega continua la sua campagna acquisti a Reggio Calabria. Stavolta a passare con Salvini è un consigliere della maggioranza del sindaco Giuseppe Falcomatà. Si tratta di Emiliano Imbalzano, eletto in Centro Democratico come espressione del movimento “A Testa Alta” fondato dall’ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe Bova. Imbalzano, in realtà, prima di questa consiliatura aveva trascorsi di centrodestra e aveva militato nei Popolari Liberali di Giovanni Nucera all’interno del Pdl. Festeggiano il commissario provinciale della Lega Michele Gullace e il portavoce del movimento per la Città Metropolitana Vincenzo Maria Romeo. Per la prima volta, dunque, la Lega sarà rappresentata nel Consiglio comunale di Reggio Calabria.