Comincia a emergere in superfice il malcontento per il mancato finanziamento da parte della Regione Calabria delle iniziative per le festività natalizie. Quella che finora era un’insofferenza che si muoveva sottotraccia, per non correre il rischio di bruciarsi i ponti alle spalle, trova forma e contenuto nella Sibaritide, in una nota diffusa dal Movimento Corigliano-Rossano pulita, una delle liste che a suo tempo ha sostenuto il sindaco Flavio Stasi

Nella nota si punta il dito contro il senatore ed ex assessore al Turismo Fausto Orsomarso e contro quella che viene definita la sua «favoletta». «Era il 5 luglio quando, l'allora assessore Orsomarso giungeva a Corigliano-Rossano a raccontarci quale sarebbe stato l'impegno, suo e della Regione».

«Quello che sembrava interessante - si legge nel comunicato - era la scelta della nostra città e dell'intera Sibaritide come sede per il grande concerto di Capodanno 2023 della Regione Calabria: “Porteremo a Corigliano-Rossano una manifestazione che farà diventare questa città, durante la settimana compresa tra il primo dell'anno e la Befana, il centro focale della Calabria”, e ancora, “invitiamo il sindaco Stasi, ma anche tutti i cittadini a prepararsi per tempo ad ospitare l'iniziativa che potrebbe aprire le porte per una nuova narrazione del territorio”. Aggiungeva il novello Bernacca: “Abbiamo scelto Corigliano-Rossano perchè abbiamo fatto una ricerca e negli ultimi sette anni abbiamo visto che qui la temperatura media è di 20 gradi, un clima ideale per organizzare concerti ed eventi all'aperto”».

Parole, quelle dell’allora assessore al Turismo, che vengono ora messe alla berlina dagli arrabbiati rappresentanti del comitato: «Che avesse detto cose a casaccio avrebbe già dovuto farcelo pensare la storia degli studi approfonditi: 20 secondi su internet e si scopre che al massimo la media è di 13 gradi (ottima comunque per la stagione)».

«Purtroppo – continuano - oggi sappiamo che le parole, le promesse, di Orsomarso erano semplicemente chiacchiere. Nessun evento si realizzerà nel nostro territorio, nella nostra città e nella Regione. L'assessorato al turismo ha deciso di proseguire nella scellerata campagna di promozione turistica inaugurata dal pessimo, inutile e costoso spot di Muccino che non ha avuto nessuna ricaduta sul turismo calabrese ed ha persino avuto una distribuzione ridicola».

Poi, l’affondo sull’ultima iniziativa targata Calabria Straordinaria, della quale LaC News24 ha svelato recentemente il costo: «Si regalano, o meglio dire buttano 2,6 milioni di euro – l'intero budget per il turismo, nel progetto “Senstation on Ice” a Milano. In compenso, nessuna delle iniziative dei comuni calabresi vedrà il più piccolo finanziamento da parte della Regione».

Infine, l’appello «alle forze politiche, ai consiglieri regionali e ai parlamentari della città organici alla maggioranza regionale: erano promesse elettorali, boutade di un uomo in libera uscita, ovvero c'è la volontà politica di rispettare un impegno preso con la città?»