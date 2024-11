VIDEO | Il risultato elettorale, le conseguenze per la Calabria, la crisi economica e il caro bolletta: sono alcuni degli argomenti del programma condotto da Alessandro Russo in onda questa sera alle 23 su LaC

Qual è il futuro dell’Italia all’indomani delle elezioni che hanno visto il trionfo di Giorgia Meloni? Come affronteranno gli italiani una crisi economica che sta mettendo in ginocchio le imprese e le famiglie e una guerra alle porte dell'Europa? Cosa succederà alla Calabria che spera nei fondi PNRR per uscire da una situazione di marginalità economica e che rischia di pagare più di altri il prezzo della recessione? E ancora, quali sono i promossi e bocciati della politica calabrese dopo la chiusura delle urne?

Sono queste alcune delle domande a cui risponderemo questa sera alle ore 23 dagli studi de LaCapitale per la prima puntata di Link, il programma di approfondimento condotto dal Direttore editoriale Alessandro Russo.

A commentare l’inizio di quella che abbiamo definito l'inizio dell'Era di Giorgia, due importanti firme del giornalismo italiano: Giuseppe Smorto, già vicedirettore di Repubblica ed editorialista, in studio con Russo e la giornalista de LaCapitale Simona Volpe e Antonio Padellaro, presidente ed editorialista del Fatto Quotidiano intervistato dal Direttore strategico Paola Bottero. In collegamento anche il coordinatore del settore politico di LaC, Massimo Clausi, che darà le pagelle ai principali protagonisti della competizione elettorale.

Questo primo appuntamento del programma, che andrà in onda ogni giovedì sera, è anche l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti salienti degli ultimi giorni della campagna elettorale grazie ai servizi della redazione commentati in studio. Link andrà in onda giovedì 29 settembre alle 23 su LaC Tvcanale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 Sky.