Nella sede della presidenza, a palazzo Alemanni di Catanzaro, la neo giunta regionale si è riunita sotto la Presidenza di Mario Oliverio per la sua sua prima riunione ufficiale. Alla seduta inaugurale erano presenti l’assessore al Lavoro Carlo Guccione, quello alle infrastrutture Nino De Gaetano e il vice Presidente, nonché assessore al bilancio, Enzo Ciconte.

All’attenzione della Giunta alcuni provvedimenti di ratifiche relativi a decreti emanati dal Presidente, e alcuni atti inerenti la riorganizzazione dei dipartimenti. A questa prima riunione non era presente la neo assessore alle riforme regionali Maria Carmela Lanzetta. Un assenza quella della Lanzetta dovuta a motivi legati agli ultimi adempimenti ministeriali. Nella conferenza stampa successiva alla giunta, Il presidente Oliverio, ha annunciato che la giunta ha deliberato la costituzione di parte civile in tutti i processi di Mafia e la costituzione di parte civile anche per i gravi fatti di Corigliano.



Infine sulla nomina a De Gaetano, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti durante la conferenza stampa, ha sottolineato che la nomina dell’assessore alle infrastrutture, è stato caratterizzata oltre che, dalla conoscenza di De Gaetano, anche come atto di grande rispetto nei confronti della magistratura. Il Presidente, infatti, ha evidenziato che, allo stato, non esistono provvedimenti giudiziari a carico di De Gaetano, e ha proseguito, sarebbe opportuno che su questa vicenda rapportarsi al merito. Confermando poi che la sua giunta sarà la giunta della legalità.