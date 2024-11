Tour calabrese del leader della Lega per sostenere la candidata del centrodestra in corsa per le Regionali del 26 gennaio

Una visita che al di là delle foto, dei servizi e dei video istitituzionali Jole Santelli e Matteo Salvini hanno voluto immortalare anche scattando un selfie.



Nella giornata di ieri infatti il leader della Lega Matteo Salvini è stato in Calabria (a Rende, Botricello e Crotone) per sostenere la candidata del centrodestra in corsa per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio.



Salvini non ha dubbi sul risultato della tornata elettorale: «Ho scommesso un caffè che in Calabria vinciamo con almeno 15 punti di vantaggio e la Lega sarà il primo partito. Jole Santelli è la donna giusta al posto giusto».