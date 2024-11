Il circolo Primerano di Lamezia Terme in lutto per la scomparsa di Rosa Lancellotti, 99 anni. «La signora Rosa – scrive la Segreteria del circolo a firma di Monique Famularo - era la vedova del senatore Francesco Primerano. Il senatore, il primo della città, eletto nel 1958 nelle file del Pci, rappresentò una figura di grande importanza, molto popolare e amato da tutti, avversari e non. Fu uno dei protagonisti della resistenza e guidò le lotte per l’occupazione e l’assegnazione delle terre incolte. A lui è dedicata una nostra sede cittadina del partito. Ci uniamo al dolore della famiglia ed esprimiamo sentite condoglianze».