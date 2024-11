Dalla zona industriale l’invito a creare un tavolo istituzionale

Istituire un tavolo istituzionale permanente finalizzato a valorizzare l’area industriale, a non lasciare che un polo strategico e carico di potenzialità quale quello che insiste nella zona di San Pietro Lametino, venga ancora trascurato dalla politica. E’ questa una delle richieste fatte dai vertici dell’Asi e Lamezia Europa ai candidati a sindaco di Lamezia Terme in un apposito incontro dedicato proprio a discutere e riflettere sulle problematiche e lo sviluppo di un territorio, l’area industriale intitolata a Papa Benedetto XVI, che ospita 120 aziende ma che ha crisi di liquidità visto che a causa della crisi sono diminuiti gli investimenti. A tenere le fila dell’evento il giornalista Antonio Chieffallo, il direttore generale dell’Asi Fabrizio D’agostino e Marcello Gaglioti, presidente della società Lameziaeuropa.

Tra le proposte emerse dai concorrenti alle amministrative del 31 maggio quella di migliorare i collegamenti stradali, trovare una nuova definizione alle altre zone considerate industriali, come Contrada Rotoli e Via del Progresso, rivalutare la vocazione naturale e paesaggistica del posto con un occhio di riguardo all’agricoltura e alla bioedilizia.