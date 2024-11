'Mi candido con Lamezia Insieme, ma Sel mi appoggerà'. Il ‘delfino’ di Gianni Speranza sceglie di correre in autonomia alle prossime elezioni amministrative

Si smarca ufficialmente da Sel Rosario Piccioni, al momento l’unico candidato ufficiale del centrosinistra alle primarie lametine. Lui che è esponente da sempre del movimento vendoliano e considerato l’uomo ombra di Gianni Speranza, presentando il movimento Lamezia Insieme ha affermato che godrà dell’appoggio di Sel ma non ne è il candidato.



L’assessore alle Politiche Giovanili ha scelto di correre alle primarie con l’appena nato movimento giovanile a cui probabilmente si affida anche per cancellare possibile scomode eredità.

Nessuna frattura con il partito, ha ribadito Piccioni che ha però fatto una scelta di campo o molto più concretamente di opportunità, visto che Sel lo sosterrà pienamente ed è ipotesi al momento decisamente non verosimile che candidi un suo candidato.

Durante l’incontro che ha ufficializzato la nascita del movimento Piccioni ha snocciolato i punti cardine del suo programma: binomio cultura-turismo, ambiente e energie rinnovabili, nuove tecnologie.

Altro nodo della campagna è quella di chiudere le porte a candidati che siano coinvolti in indagini e rifiutare i voti clientelari o della ndrangheta.

di Tiziana Bagnato