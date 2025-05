L’evento in piazza è stato organizzato dalla Cgil per invitare i cittadini a partecipare alle consultazioni su lavoro e cittadinanza. Prima l’incontro con il vescovo Checchinato

Giovedì 29 maggio, alle ore 19, Piazza Kennedy a Cosenza ospiterà un comizio del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L’evento, organizzato dalla Cgil Cosenza, sarà incentrato sui cinque referendum in programma l’8 e 9 giugno, che riguardano temi cruciali come il lavoro e la cittadinanza. Landini, leader del sindacato, inviterà i cittadini a partecipare al voto e a sostenere il Sì per cambiare leggi ritenute ingiuste e promuovere un’Italia più equa. Prima, sempre nel capoluogo bruzio avrà un incontro in parrocchia a Sant’Aniello (a via Panebianco) al quale dovrebbe partecipare anche il vescovo Giovanni Checchinato.

I cinque referendum per cui Landini chiederà di votare Sì dalla piazza di Cosenza

I referendum, promossi dalla Cgil (quattro quesiti) e da +Europa (uno sulla cittadinanza), rappresentano una «rivolta democratica» per il sindacato, come dichiarato da Landini stesso. Ecco i temi principali.