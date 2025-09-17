L’attacco del candidato alla presidenza al centrodestra e centrosinistra: «Per invertire la rotta, bisogna allora combattere insieme a noi che non abbiamo padroni e vogliamo il riscatto del popolo»

«Nel centrosinistra e nel centrodestra calabrese ci sono facce da muro che non provano alcuna vergogna per aver prodotto povertà, diseguaglianze e spopolamento paurosi, con 160mila giovani fra i 18 e i 34 anni scappati negli ultimi 20 anni». Così Francesco Toscano, candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria, accusa, soprattutto – chiarisce – «per la loro ipocrisia infinita sull’emergenza lavoro».

«Tridico – prosegue Toscano – parla tutto arzillo di reddito di dignità, ma lui ha uno stipendio a cinque cifre. Come Occhiuto, dimentica che la Calabria ha subito 40 anni di assistenzialismo puro, con lo svuotamento delle aree interne, la dipendenza dal palazzo della povera gente e il declino culturale e morale che avanza. Ancora oggi la discussione cade sulle molliche, ma il lavoro è l’eterno assente in Calabria: precariato alle stelle, contratti fittizi e paghe da fame nel silenzio della vecchia politica, che ha espulso i giovani e protegge questo sistema».

«Quale benessere – domanda Toscano – hanno portato nelle famiglie le umiliazioni dei lavoratori volute dal centrosinistra e dal centrodestra uniti? Per invertire la rotta, bisogna allora combattere insieme a noi di Dsp, che – conclude – non abbiamo padroni e vogliamo il riscatto del popolo».