Ripopola Calabria parte con una fase sperimentale. Sui social, tra interesse e consensi, emerge la richiesta di lavoro, servizi e opportunità anche per chi è rimasto. Una discussione che investe le priorità della politica e il rapporto tra le istituzioni e una regione segnata dall’emigrazione

Una casa gratis per dieci anni, in uno dei borghi della Calabria, a condizione di trasferirvi la residenza. Roberto Occhiuto ha affidato a questa proposta una parte della strategia regionale contro lo spopolamento, scegliendo una formula immediata, comprensibile, capace di suscitare interesse ben oltre i confini calabresi. Ma sotto i video che illustrano l'iniziativa, tra chi chiede informazioni per partecipare e chi immagina finalmente di tornare nella propria terra, si è aperta una discussione che racconta molto più del gradimento riservato a un provvedimento amministrativo. Racconta il rapporto complicato tra una regione che cerca di attrarre nuovi abitanti e una parte dei suoi cittadini che continua a domandarsi quali prospettive abbia chi ha deciso di non andarsene.

La domanda attraversa decine di commenti, assume toni differenti, talvolta polemici, altre volte semplicemente disillusi. Perché offrire gratuitamente un'abitazione a chi arriva da fuori quando tante famiglie calabresi affrontano ogni mese il peso degli affitti, dei mutui e di redditi insufficienti? E soprattutto, che cosa dovrebbe convincere una famiglia a stabilirsi in un piccolo centro se le ragioni che hanno spinto altri ad abbandonarlo continuano a condizionarne la vita quotidiana?

Sono interrogativi che non esauriscono il significato dell'iniziativa e non ne dimostrano l'inefficacia, ma restituiscono una frattura nella percezione delle priorità pubbliche. Da una parte la necessità, riconosciuta da tempo, di sottrarre i borghi a un declino demografico che rischia di diventare irreversibile; dall'altra la richiesta di una politica capace di occuparsi non soltanto di chi potrebbe arrivare, ma anche di chi vive già in Calabria e vorrebbe continuare a farlo senza considerare la partenza dei propri figli una prospettiva quasi inevitabile.

Il progetto Ripopola Calabria parte, nella sua fase sperimentale, da una prima selezione di cinquanta abitazioni distribuite in ventisei Comuni: immobili pubblici da riqualificare con risorse regionali e destinare, attraverso graduatorie pubbliche, al comodato gratuito per dieci anni a persone che trasferiranno stabilmente la propria residenza nella regione. È il primo nucleo di alloggi proposti dal programma, non il suo limite definitivo, né un bilancio di case già recuperate e assegnate. Non si tratta di regalare la proprietà degli immobili, come pure alcune reazioni lasciano intendere, ma di utilizzare il patrimonio pubblico per incentivare nuovi insediamenti, recuperare edifici inutilizzati e provare a restituire popolazione a territori nei quali la progressiva scomparsa dei residenti trascina con sé attività commerciali, servizi, relazioni sociali e pezzi di memoria collettiva.

L'operazione ha una sua razionalità politica. Lo spopolamento non è una questione marginale, né può essere affrontato lasciando che il mercato immobiliare o le iniziative individuali correggano spontaneamente squilibri sedimentati in decenni. Quando un paese perde abitanti, perde anche una parte della propria capacità di sopravvivere come comunità: diminuiscono i bambini nelle scuole, si restringe la clientela delle attività economiche, aumentano le difficoltà nel mantenere servizi essenziali e il territorio diventa progressivamente meno attrattivo proprio perché sempre meno abitato.

Il problema è comprendere fino a che punto un incentivo abitativo possa incidere su questo processo senza essere accompagnato da condizioni economiche e sociali capaci di renderne duraturi gli effetti.

La Calabria dei commenti social e quella che la politica deve ascoltare

Sotto i video dedicati al progetto convivono due rappresentazioni della stessa regione. La prima è quella di chi guarda alla Calabria come a una possibilità: emigrati che non hanno reciso il legame con i luoghi d'origine, persone residenti altrove che immaginano una vita diversa, famiglie interessate a un'abitazione gratuita e cittadini che considerano il recupero dei borghi un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. È una Calabria che continua ad attrarre, nonostante le difficoltà, e che conserva un patrimonio ambientale, culturale e umano capace di alimentare desideri di ritorno e nuove scelte di vita.

L'altra è la Calabria di chi non ha bisogno di essere convinto a trasferirsi perché ci vive già, paga le tasse, sostiene le spese della propria famiglia, affronta le difficoltà del mercato del lavoro e misura quotidianamente la distanza tra le possibilità offerte dal territorio e quelle disponibili in altre parti del Paese. Nei commenti questa condizione emerge attraverso domande dirette, talvolta accompagnate da irritazione: perché chi arriva dovrebbe beneficiare di un'abitazione gratuita mentre chi è rimasto non dispone di opportunità analoghe?

Non è necessario condividere questa obiezione per comprenderne il significato politico. Il progetto regionale persegue una finalità specifica, diversa dalle politiche di sostegno abitativo rivolte ai residenti, e la distinzione tra gli strumenti non può essere cancellata. Tuttavia, nella percezione di una parte dei cittadini, la scelta delle istituzioni viene letta anche attraverso il confronto con le difficoltà personali, con le opportunità mancate e con la sensazione che le esigenze quotidiane ricevano un'attenzione insufficiente.

Sarebbe un errore considerare queste reazioni una prova del fallimento del programma, così come sarebbe improprio trasformare una discussione social in un sondaggio sul consenso del governatore. La partecipazione ai commenti è spontanea, non rappresentativa e inevitabilmente condizionata dalle dinamiche delle piattaforme. Ma proprio perché non nasce all'interno di un confronto politico organizzato, consente di osservare quali questioni una misura pubblica riesca a riportare al centro della conversazione collettiva.

E la questione che ritorna, con particolare insistenza, è il lavoro.

Una casa può ridurre in maniera significativa il costo di un trasferimento, ma non produce automaticamente un reddito, non garantisce un'occupazione e non risolve le difficoltà di una famiglia che deve raggiungere quotidianamente il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o accedere a un presidio sanitario. Per un professionista che lavora da remoto, per un pensionato o per chi dispone già di un'attività economica, l'incentivo abitativo può rappresentare un'occasione concreta. Per chi deve ancora costruire le condizioni della propria autonomia economica, il valore dell'abitazione dipende inevitabilmente dalle opportunità presenti nel territorio.

La differenza è sostanziale, perché lo spopolamento calabrese non è stato determinato principalmente dall'impossibilità di trovare un tetto sotto cui vivere. Al contrario, molti dei paesi che oggi si tenta di ripopolare conservano case vuote, immobili ereditati e mai più abitati, interi nuclei storici nei quali le finestre chiuse raccontano il trasferimento progressivo di famiglie verso città più grandi o regioni economicamente più dinamiche.

Quelle abitazioni non sono rimaste vuote perché mancassero persone disposte ad amarle. Sono rimaste vuote, in molti casi, perché vivere in quei luoghi era diventato sempre più difficile.

Il confine tra un incentivo e una politica di sviluppo

La vicenda apre una riflessione che riguarda direttamente il modo in cui la politica affronta i grandi problemi strutturali. Le amministrazioni hanno bisogno di interventi concreti, riconoscibili, capaci di produrre risultati verificabili. Recuperare cinquanta abitazioni, assegnarle a nuovi residenti e riportare famiglie in ventisei Comuni costituisce un obiettivo definito, sul quale sarà possibile misurare l'attuazione del programma.

Il declino demografico, però, non segue i tempi della comunicazione politica e difficilmente può essere interpretato attraverso un singolo indicatore. Una famiglia che arriva modifica positivamente la popolazione residente di un piccolo Comune, ma la stabilità di quell'insediamento dipende da fattori che nessun comodato gratuito, considerato isolatamente, può garantire.

La vera questione riguarda allora il rapporto tra gli incentivi e la struttura economica dei territori. Se l'abitazione gratuita diventa parte di una strategia che comprende occupazione, infrastrutture, servizi, sostegno alle attività produttive e capacità amministrativa dei Comuni, può concorrere a ricostruire condizioni favorevoli alla permanenza. Se invece il suo contributo viene misurato soltanto attraverso il numero delle case recuperate o delle domande ricevute, il rischio è di confondere l'interesse iniziale con un risultato demografico consolidato.

Il progetto di Occhiuto si presta a essere osservato proprio attraverso questa distinzione. Non sarebbe corretto pretendere che una misura sperimentale risolva da sola problemi accumulati nel corso di decenni, ma è legittimo chiedere quale rapporto abbia con le altre politiche regionali e quali condizioni consentiranno ai beneficiari di continuare a vivere nei borghi una volta esaurito il vantaggio economico iniziale.

Anche la durata decennale della concessione introduce un interrogativo che va oltre la disciplina amministrativa. Dieci anni rappresentano un periodo sufficientemente lungo per costruire relazioni, avviare attività e radicarsi in una comunità, ma non eliminano la necessità di una prospettiva successiva. Chi sceglie di trasferirsi deve poter immaginare non soltanto l'ingresso in una casa, ma la continuità di una vita familiare e professionale.

È su questa capacità di trasformare un incentivo temporaneo in una presenza stabile che si misurerà una parte importante dell'efficacia dell'iniziativa.

Il ritorno degli emigrati e la responsabilità verso chi è rimasto

Tra le persone alle quali il programma può rivolgersi ci sono anche i calabresi emigrati, e sarebbe difficile sottovalutare il significato di questa possibilità in una regione nella quale la partenza ha segnato la storia di intere generazioni. Il rapporto con i luoghi d'origine sopravvive spesso alla distanza geografica, alimentato dalle famiglie, dalle case conservate nei paesi, dalle vacanze estive e da un'appartenenza che non si esaurisce con il cambio di residenza.

Per alcuni il ritorno potrebbe diventare una scelta concretamente praticabile proprio grazie alla riduzione dei costi abitativi. La diffusione del lavoro a distanza e la possibilità di svolgere alcune professioni senza una presenza quotidiana nei grandi centri urbani aprono inoltre opportunità che in passato erano meno accessibili, anche se la loro realizzazione dipende dalla qualità delle connessioni digitali e dei servizi disponibili.

Un paese che recupera abitanti può ritrovare consumatori per le attività commerciali, bambini per le scuole, relazioni di vicinato e nuove energie per la vita associativa. In comunità di dimensioni molto ridotte, anche poche famiglie possono produrre effetti significativi. Sarebbe quindi riduttivo giudicare il progetto esclusivamente attraverso il numero iniziale delle abitazioni, senza considerare le caratteristiche demografiche dei Comuni coinvolti e i possibili benefici indiretti.

Ma la possibilità di tornare e quella di restare non dovrebbero essere trattate come obiettivi separati, tanto meno contrapposti. Una regione che investe per recuperare i propri emigrati deve interrogarsi contemporaneamente sulle condizioni che continuano a determinare nuove partenze. Altrimenti il ritorno di alcuni rischia di convivere con l'uscita di altri, senza modificare in maniera significativa gli equilibri complessivi.

Il tema investe anche il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Quando un provvedimento pensato per contrastare lo spopolamento suscita domande sulla condizione di chi è già residente, la politica si trova davanti a un'esigenza che non può essere risolta soltanto spiegando meglio il funzionamento della misura. Deve rendere riconoscibile il disegno complessivo, mostrare come gli interventi destinati a nuovi abitanti si colleghino alle opportunità per i residenti e chiarire quali risultati intenda perseguire nel tempo.

Le reazioni sui social raccontano questa richiesta, pur nella diversità dei toni e delle posizioni. C'è chi vede nel progetto un segnale di attenzione verso territori dimenticati, chi vorrebbe cogliere l'occasione per cambiare vita e chi teme che le difficoltà dei residenti continuino a rimanere sullo sfondo. Non sono necessariamente visioni inconciliabili. Esprimono, piuttosto, aspettative differenti nei confronti della stessa responsabilità pubblica: rendere possibile una vita stabile e dignitosa in Calabria.

Il progetto Ripopola Calabria potrà essere valutato attraverso il numero delle abitazioni effettivamente recuperate, le famiglie insediate e la loro permanenza negli anni. Ma la sua portata politica dipenderà anche dalla capacità di inserirsi in una strategia che affronti le ragioni economiche e sociali dello spopolamento, evitando che l'attrazione di nuovi residenti rimanga separata dalla condizione di chi già abita quei territori.

Fra dieci anni sarà possibile verificare quante delle famiglie arrivate avranno deciso di rimanere, se nei borghi saranno nate nuove attività, se i servizi avranno trovato una domanda sufficiente a sostenerli e se il recupero degli immobili avrà contribuito a ricostruire comunità più vitali.

Ci sarà però un'altra domanda, meno immediata e politicamente ancora più impegnativa: quanti giovani calabresi, nello stesso periodo, avranno potuto scegliere di non partire?

Perché una regione non ritrova il proprio futuro soltanto quando riesce a convincere qualcuno a venirci vivere. Lo ritrova anche quando offre a chi ci è nato ragioni sufficienti per non dover cercare altrove ciò che nella propria terra non riesce a trovare.