Il neo commissario Valeria Sudano ha scelto Simona Loizzo, Domenico Furgiuele e Tilde Minasi. Cataldo Calabretta individuato quale responsabile per le imminenti elezioni amministrative in provincia di Crotone

La Lega Calabria ha avviato «una fase di riorganizzazione interna in vista dell’imminente stagione congressuale». A darne notizia lo stesso partito con una nota stampa, con la quale si rende noto che il commissario regionale Valeria Sudano ha ufficializzato la nomina dei nuovi vice commissari regionali e definito ulteriori incarichi strategici per consolidare la presenza del partito sul territorio.

Sono stati nominati vice commissari regionali i deputati Simona Loizzo e Domenico Furgiuele e la senatrice Tilde Minasi.

Contestualmente, è stato designato Domenico Macrì quale responsabile organizzativo regionale, con il compito di coordinare le attività strutturali e di radicamento in tutte le province calabresi.

Nell’ambito della nuova articolazione territoriale, Simona Loizzo assume anche l’incarico di commissario provinciale della Lega a Cosenza, mentre Cataldo Calabretta è stato individuato quale responsabile per le imminenti elezioni amministrative in provincia di Crotone, con il mandato di guidare la fase preparatoria e il confronto programmatico sul territorio.

«Restano in essere le altre cariche della Lega Calabria, in un’ottica di continuità amministrativa e politica – prosegue la nota –. La riorganizzazione, fortemente voluta dal Commissario regionale, mira a rafforzare l’azione del partito, consolidarne la struttura e preparare al meglio la fase congressuale che segnerà il prossimo passaggio politico ed organizzativo. L’obiettivo è costruire una squadra coesa e determinata, capace di affrontare con efficacia le prossime sfide politiche e amministrative».