Presentate le candidatire della Lega in Calabria. Matteo Salvini oltre che nella sua Milano sarà candidato anche in Calabria. E in posizione blindata. Il leader della Lega è infatti il capolista nel proporzionale per il Senato. Una postazione che nelle ultime ore sembrava destinata al coordinatore regionale Giacomo Saccomanno, che dovrà invece accontentarsi del secondo posto nel listino per la Camera, nel quale la capolista sarà la consigliera regionale Simona Loizzo.

Il coordinatore della campagna elettorale regionale, Domenico Furgiuele, sarà invece candidato nel maggioritario per la Camera di Cosenza-Crotone.

Il sigillo sulle liste del Carroccio è stato apposto questa mattina dal vicesegretario nazionale Andrea Crippa, che ha convocato tutti i candidati per la firma dei documenti necessari. Secondo quanto trapela, sarà lo stesso Crippa, probabilmente domattina, a consegnare l’intero dossier in Corte d’appello a Catanzaro.

Senato

In seconda posizione per il Senato, alle spalle di Salvini, ci sarà l’assessore regionale Tilde Minasi, che sarà anche candidata nell’uninominale Calabria Sud. A seguire, il senatore uscente Fausto De Angelis e l’ex candidata al Consiglio regionale Caterina Capponi.

Il listino per la Camera vede schierati, come detto, Loizzo e Saccomanno. Subito dopo figurano due ex candidati alle ultime Regionali: Maria Carmela Iannini e Nicola Daniele.