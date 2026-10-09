La simulazione YouTrend per Sky TG24 disegna due Parlamenti opposti: con Futuro Nazionale il centrodestra conquista 223 deputati e 114 senatori, senza il generale la maggioranza passa a Schlein e Conte. Ma l’alleanza potrebbe costare fino a 1,8 milioni di elettori potenzialmente in fuga, soprattutto verso l’astensione

Giorgia Meloni ha conquistato la legge elettorale che voleva, ma potrebbe scoprire che per vincere le prossime elezioni non basterà averne scritto le regole. La presidente del Consiglio esce dal voto definitivo della Camera con una riforma approvata dalla maggioranza, un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità e la prospettiva di presentarsi alle Politiche del 2027 con un meccanismo pensato per favorire la formazione di maggioranze parlamentari stabili. Il problema, tuttavia, arriva proprio dai numeri, perché la simulazione realizzata da YouTrend per Sky TG24 consegna alla premier un risultato politicamente paradossale: con Roberto Vannacci il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta, senza di lui la conquisterebbero le opposizioni riunite nel campo largo. Una differenza che non riguarda soltanto qualche seggio, ma la possibilità stessa di restare al governo.

Il voto di Montecitorio, concluso con 227 favorevoli e 164 contrari, ha chiuso il percorso parlamentare dello Stabilicum, che attende ora la promulgazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il nuovo sistema prevede un premio di 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti e risulti prima, entro i limiti stabiliti dalla riforma.

Una soglia che trasforma la composizione delle alleanze in una questione decisiva, perché non sarà sufficiente raccogliere consensi nei singoli partiti: conterà soprattutto la capacità di presentarli sotto un’unica coalizione e di superare il limite che consente di ottenere il premio. Se nessuno raggiungesse il 42%, la distribuzione dei seggi avverrebbe senza quel correttivo, secondo criteri proporzionali.

Le simulazioni dei seggi alla Camera e al Senato con Futuro Nazionale dentro e fuori dal centrodestra. Elaborazione YouTrend per Sky TG24

Con Vannacci Meloni governa, senza il generale vince il campo largo

La fotografia elaborata da YouTrend, sulla base degli attuali rapporti di forza, mostra quanto possa diventare determinante la collocazione di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Nel primo scenario, con il generale alleato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, il centrodestra conquisterebbe 223 seggi sui 400 della Camera e 114 sui 205 complessivi del Senato, ottenendo la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento. Il campo largo, composto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e +Europa, si fermerebbe a 162 deputati e 80 senatori, mentre Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, otterrebbe 12 seggi a Montecitorio e tre a Palazzo Madama. Alle altre liste andrebbero tre seggi per ciascuna Camera, ai quali si aggiungono i cinque senatori a vita considerati nella simulazione.

Basterebbe però modificare una sola variabile, lasciando Futuro Nazionale fuori dall’alleanza, per ottenere un Parlamento politicamente capovolto. Il campo largo arriverebbe a 221 deputati e 112 senatori, conquistando la maggioranza assoluta e mettendo nelle condizioni Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, di costruire una possibile alternativa di governo. Il centrodestra scenderebbe a 139 deputati e 70 senatori, mentre Vannacci, correndo autonomamente, eleggerebbe 26 rappresentanti alla Camera e 12 al Senato. Azione otterrebbe 11 deputati e tre senatori, con altri tre seggi per ramo attribuiti alle formazioni minori.

La differenza diventa ancora più significativa quando si sommano i parlamentari che centrodestra e Futuro Nazionale eleggerebbero separatamente. Alla Camera sarebbero 165, al Senato 82, rispettivamente 58 deputati e 32 senatori in meno rispetto allo scenario dell’alleanza. Non si tratta di voti improvvisamente scomparsi, ma dell’effetto prodotto dal premio di maggioranza, che valorizza la coalizione vincente e penalizza, sul piano della rappresentanza complessiva, chi decide di presentarsi diviso. È il punto politico centrale dello Stabilicum: la somma dei consensi non garantisce necessariamente la stessa somma dei seggi, perché superare o mancare la soglia del 42% può cambiare l’intera distribuzione parlamentare.

Il prezzo dell’alleanza: fino a 1,8 milioni di elettori in movimento

Per Meloni, tuttavia, la soluzione apparentemente più conveniente sul piano aritmetico presenta una difficoltà politica che sarebbe sbagliato sottovalutare. Portare Vannacci nella coalizione significherebbe rafforzare il potenziale elettorale del centrodestra, ma potrebbe contemporaneamente indebolire il rapporto con una parte degli elettori moderati, liberali e conservatori che non si riconoscono nelle posizioni del generale. A segnalarlo era già stato un sondaggio YouTrend per Sky TG24, realizzato tra il 18 e il 22 settembre, secondo il quale il 51% degli elettori dei partiti coinvolti guardava favorevolmente all’alleanza, mentre il 31% si dichiarava contrario e il restante 18% non esprimeva una posizione.

La questione più delicata emergeva dalle conseguenze ipotizzate da una parte degli intervistati. Il 13% degli elettori considerati dichiarava che, in presenza dell’alleanza con Futuro Nazionale, avrebbe potuto cambiare voto oppure astenersi, una quota tradotta dall’istituto demoscopico in circa 1,8 milioni di persone potenzialmente in movimento. Tra gli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati la percentuale di coloro che manifestavano questa intenzione saliva al 18%, mentre tra quelli di Fratelli d’Italia si fermava al 12%. Sono dichiarazioni raccolte in un sondaggio, non comportamenti elettorali già verificati, ma indicano un rischio che la presidente del Consiglio non può ignorare.

Il paradosso assume così una dimensione ancora più evidente: Vannacci potrebbe essere necessario per conquistare il premio di maggioranza e, contemporaneamente, diventare una delle ragioni per cui una parte dell’elettorato del centrodestra potrebbe allontanarsi dalle urne. La distinzione è fondamentale, perché la simulazione sui seggi e il sondaggio sulle reazioni all’alleanza misurano fenomeni diversi e non possono essere sommati automaticamente. Il primo descrive che cosa accadrebbe applicando la nuova legge agli attuali rapporti di forza, il secondo misura una possibile reazione politica che, se si traducesse effettivamente in astensione o cambi di voto, finirebbe per modificare quegli stessi rapporti.

Salvini e Tajani davanti alla scelta più difficile

La partita riguarda inevitabilmente anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, e Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia. Per Salvini, l’ingresso di Vannacci nella coalizione rappresenterebbe la necessità di confrontarsi con un soggetto politico che intercetta una parte dell’elettorato della destra più radicale, un’area nella quale il Carroccio ha costruito una componente importante della propria identità. Tajani dovrebbe invece valutare quanto l’allargamento possa risultare compatibile con il profilo moderato ed europeista rivendicato da Forza Italia, evitando che l’obiettivo di rafforzare numericamente la coalizione finisca per renderla meno attrattiva presso altri settori dell’elettorato.

La stessa Calabria offre un elemento di riflessione, pur con tutte le cautele imposte dal confronto tra una consultazione territoriale e un’elezione politica nazionale. Alle suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria, il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta ha ottenuto il 10,94%, un risultato che ha mostrato la presenza di uno spazio elettorale per il partito del generale, ma che non coincide automaticamente con il consenso personale di Vannacci. La vittoria del centrodestra con Fabio Roscioli ha dimostrato che le dinamiche locali possono produrre risultati differenti dalle proiezioni nazionali, senza però cancellare il problema politico posto dall’esistenza di una formazione concorrente alla destra della coalizione.

Schlein e Conte possono vincere, ma devono restare insieme

Sull’altro fronte, la simulazione consegna un messaggio altrettanto impegnativo alle opposizioni. Elly Schlein e Giuseppe Conte potrebbero ritrovarsi con una maggioranza parlamentare senza dover conquistare individualmente il primato politico nel Paese, ma soltanto a condizione di mantenere unita una coalizione sufficientemente ampia da raggiungere la soglia del premio. Dentro questo perimetro assumerebbe un peso rilevante anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, mentre resterebbe da verificare la capacità di trasformare la convergenza elettorale in un progetto di governo condiviso, superando le divergenze che continuano a separare le diverse componenti del centrosinistra.

La precedente simulazione YouTrend, analizzata da LaC News24 il 16 settembre, aveva già evidenziato il ruolo determinante di Futuro Nazionale. L’aggiornamento diffuso oggi conferma quella dinamica, pur con alcune variazioni nel numero dei seggi, e soprattutto la colloca dentro uno scenario politico nuovo: la riforma non è più soltanto un progetto sul quale la maggioranza discute, ma un testo che ha completato il proprio percorso parlamentare.

La distinzione tra la vittoria legislativa di Meloni e una futura vittoria elettorale diventa, a questo punto, il vero tema della prossima campagna politica. Il centrodestra ha dimostrato di avere i numeri per approvare lo Stabilicum, ma dovrà ancora dimostrare di possedere quelli per beneficiarne alle urne, evitando che le divisioni interne e la competizione con Futuro Nazionale trasferiscano al campo largo il vantaggio previsto dal premio di maggioranza. Dall’altra parte, Schlein e Conte dovranno verificare se l’unità necessaria per vincere sia compatibile con gli equilibri politici e programmatici di una coalizione che comprende sensibilità profondamente differenti.

Meloni ha dunque vinto la battaglia sulle regole, ma non ha ancora vinto quella sulle alleanze. Roberto Vannacci, che di quelle regole potrebbe essere uno dei principali beneficiari, si ritrova nella posizione di poter condizionare una scelta decisiva per il futuro del centrodestra, senza che questo significhi avere già in mano il risultato delle prossime elezioni. Il voto resta lontano, i sondaggi possono cambiare e nessuna simulazione può anticipare con certezza il verdetto degli elettori. Resta però una contraddizione difficile da ignorare: la legge pensata per garantire stabilità alla prossima maggioranza potrebbe rendere indispensabile, per costruirla, proprio l’accordo politico più complicato da raggiungere.