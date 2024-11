Nel corso dell’incontro interverrà anche il direttore del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici della Regione Giovanni Soda. Concluderà il consigliere regionale Mauro d’Acri

Modifiche alla legge urbanistica regionale, rigenerazione dei centri storici e riqualificazione paesaggistica. È anche su questi temi che a Rossano, presso il Palazzo San Bernardino (Sala Rossa), l’assessore regionale alla Pianificazione territoriale ed urbanistica Franco Rossi e il direttore del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici della Regione Giovanni Soda si confronteranno, venerdì 15 luglio, con sindaci, associazioni e imprenditori del versante ionico cosentino e crotonese.

Si parlerà inoltre della rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, consumo zero del territorio e rete di alberghi diffusi per il rilancio strategico complessivo dell’appeal, della capacità ricettiva e dell’incoming turistico nelle città dì arte, nei borghi e nelle aree interne, per completare e potenziare l’offerta balneare e costiera.



Coordinati da Lenin Montesanto si alterneranno i contributi di Francesco Campana, esperto in energie rinnovabili e di Rossella Ciacci, esperta in politiche europee, di Tonino Caracciolo, consulente esperto del QTRP Calabria (in corso di approvazione), di Gianluca Colaci, presidente del Consorzio turistico Borghi del Pollino, di Umberto Lorecchio, Sindaco di Pallagorio (Kr) e di Valentino Zito, vicepresidente del Consorzio Tutela Vini Doc Cirò e Melissa. Concluderà Mauro D’acri, consigliere Regionale delegato all’agricoltura.