«A proposito di Reggio Calabria mi concedo un piccolo spoiler». Il messaggio del sindaco Francesco Cannizzaro, secco e conciso, riguarda la formazione della giunta comunale, ed assume le sembianze di uno spoiler quando, all’interno della storia diffusa sui propri canali social, il primo cittadino, dopo aver commentato la presentazione delle tre liste alle elezioni metropolitane del prossimo 19 luglio, ha dato più di un indizio rispetto alla seconda poltrona più importante dell’esecutivo.

«Ad essere il vice sindaco della città di Reggio Calabria, ad essere il mio vice sindaco – ha sottolineato Cannizzaro - sarà una donna, ma non solo per forma, ma anche per sostanza e competenza, e forse domani vi dirò anche chi sarà».

Non resta dunque che attendere la prossima storia.