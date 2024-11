«Sono onorata di guidare la lista al proporzionale della Camera per la Lega e ringrazio Matteo Salvini per la grande fiducia che mi ha accordato». È quanto afferma la consigliera regionale Simona Loizzo che, nella prossima tornata elettorale prevista il 25 settembre, guiderà la lista della Camera al proporzionale della Lega in Calabria.

«Affronto questa sfida con entusiasmo, sentendomi parte di un progetto che vede coinvolto tutto il gruppo regionale, il presidente Mancuso, l'assessore Tilde Minasi e il deputato uscente Domenico Furgiuele. La Lega vuole portare la Calabria al governo e vuole che il prossimo esecutivo dia la giusta attenzione alla nostra regione».

«In questi primi 10 mesi di legislatura regionale la Lega - continua la consigliera regionale -, con tutte le sue componenti, ha contribuito a rendere migliore la Calabria. A differenza del centrosinistra noi non faremo campagne contro ma inseriremo contenuti seri che dovranno qualificare l'azione del prossimo Governo».

«Ringrazio tutti i candidati, sia del proporzionale che dell'uninominale e Matteo Salvini che ha voluto guidare la lista del Senato rinnovando il suo grande amore per la Calabria», ha concluso Loizzo.

