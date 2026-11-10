La carriera di Luciano Vigna, che nel corso degli ultimi anni ha accumulato una serie di incarichi sia istituzionali sia in società partecipate della Regione, è finita al centro di una interrogazione che ha come prima firmataria la capogruppo del M5s, Elisa Scutellà. Sull'interrogazione, però, si è compattata tutta l'opposizione visto che è stata sottoscritta da tutti i capigruppo di minoranza. È la stessa Scutellà a dare notizia dell’interrogazione: «Il presupposto - prosegue la nota - sono i plurimi incarichi di Vigna che è stato capo di Gabinetto del presidente, direttore della Fondazione Calabria Film Commission, commissario e poi direttore generale di Arrical. Ma Vigna non si è fermato qui. Mostrando competenze fuori dal comune è diventato nel luglio 2026 presidente del Consiglio d'amministrazione di Sacal Spa e contestualmente presidente del cda di Sacal Ground Handling Spa, società controllata dal gruppo aeroportuale che si occupa dell'assistenza a terra dei passeggeri».

Nell'interrogazione, i capigruppo di minoranza sottolineano «che alla data del 23 settembre 2026 fonti istituzionali indicavano contestualmente Luciano Vigna capo Gabinetto della Presidenza della Regione CALABRIA, direttore generale di Arrical, presidente del Cda di Sacal e presidente del cda di Sacal Ground Handling Spa. Posto che Sacal e Arrical esercitano funzioni strategiche per la nostra regione sotto il profilo della mobilità e dell'ambiente, nell'interrogazione si chiede di sapere quali atti amministrativi e quali motivazioni abbiano consentito di mantenere contemporaneamente il ruolo di capo gabinetto e direttore generale di Arrical a Luciano Vigna; quali verifiche sono state effettuate per accertare l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità o potenziale conflitto d'interessi; quali autorizzazioni siano state rilasciate, da quali soggetti e sulla base di quali valutazioni per consentire lo svolgimento contemporaneo di suddetti incarichi; se la giunta regionale ritenga opportuno adottare criteri e indirizzi finalizzati ad evitare un'eccessiva concentrazione di incarichi apicali nella medesima persona al fine di rafforzare la trasparenza, autonomia gestionale e distinzione dalle funzioni istituzionali».