Compiuto anche l'ultimo passaggio tecnico. La giunta per le elezioni di palazzo Campanella ha dato parere unanime per la sua eleggibilità

E’ arrivato il momento dell’ingresso di Wanda Ferro in Consiglio regionale. La giunta per le elezioni, presieduta da Sebi Romeo, ha compiuto l’ultimo passaggio tecnico, verificando le condizioni tecniche per la sua eleggibilità e ha approvato, all’unanimità, la proposta di convalida delle elezioni.

Il presidente del Consiglio non aspettava altro prima di poter convocare la prossima seduta, chiamata per il prossimo lunedì 20 febbraio, e mettere al primo punto all’ordine del giorno la la proposta di provvedimento amministrativo recante: “convalida della consigliere regionale Wanda Ferro”.

L’Aula proseguirà i lavori con l’esame e la presa d’atto della relazione della Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle Pari opportunità fra uomo e donna, sull’attività dell’anno 2016 e con la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Scalzo, Esposito, Mirabello in merito al requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Ancora, all’attenzione dell’Aula, la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Greco, D’Acri, D’Agostino, Pasqua, Sergio che definisce le misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici e la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del consigliere Esposito, sulle integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale.

Infine, ultimo punto all’ordine del giorno, le nomine di competenza del Consiglio. Non previsto, ma si spera, possa essere inserito un dibattito su quanto avvenuto in relazione alla norma sulle pensioni dei consiglieri regionali.

Riccardo Tripepi