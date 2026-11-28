Presentato il nuovo presidio pentastellato con le deputate. Coordinamento affidato al giornalista Gaetano Bruno: nel mirino viabilità, sanità, lavoro e spopolamento. La vicepresidente del Movimento attacca Meloni: «L'aria sta per cambiare di nuovo»

Si è costituito a Scalea il gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle. La presentazione ufficiale si è svolta nel tardo pomeriggio del 26 novembre, alla presenza delle deputate Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento per la Calabria, e Vittoria Baldino, vicepresidente del M5S

All'incontro hanno preso parte anche Giuseppe Giorno, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Cosenza, e Salvatore Giordano, referente calabrese del Network Giovani. A moderare il dibattito il giornalista Gaetano Bruno, che ricopre anche il ruolo di rappresentante del neocostituito gruppo territoriale di Scalea ed è il punto di riferimento dei iscritti pentastellati dell’alto Tirreno cosentino.

Le parole della deputata Orrico

Il nuovo presidio politico ha l'obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini e portare all'attenzione delle istituzioni le principali criticità dell'alto Tirreno cosentino.

A sottolineare il significato dell'iniziativa è stata Anna Laura Orrico, che ha espresso soddisfazione per la nascita del gruppo, evidenziando la necessità di riportare al centro dell'agenda politica le esigenze delle comunità locali.

«Sono molto orgogliosa che a Scalea nasca un gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle, perché questo è un comune, è il territorio dell'alto Tirreno cosentino, che ha bisogno di attenzioni da parte della politica, quella che si traduce in servizio per la collettività», ha dichiarato la parlamentare.

M5S portavoce e sentinella

Orrico ha quindi delineato il ruolo che il MoVimento intende assumere nell'area: «La prospettiva è quella di diventare portavoce e sentinella di tutte le problematiche che riguardano questa comunità». Tra le questioni indicate, le carenze infrastrutturali, la manutenzione della viabilità, i servizi sanitari e la tutela della salute, ma anche le opportunità di accesso al lavoro e la possibilità di fare impresa.

L'obiettivo, ha aggiunto, è farsi carico delle richieste provenienti dalla comunità e costruire insieme ai cittadini risposte concrete a problematiche che, secondo la coordinatrice regionale, la politica non è finora riuscita ad affrontare adeguatamente.

Baldino: «L’aria sta cambiando di nuovo»

Di respiro nazionale l'intervento di Vittoria Baldino, che ha legato la costituzione del gruppo territoriale alla prospettiva di rilancio politico del MoVimento 5 Stelle e alla necessità di un'alternativa all'attuale governo di centrodestra.

«Vogliamo tornare al governo, torneremo al governo. L'aria sta per cambiare di nuovo», ha affermato la vicepresidente del MoVimento, motivando la propria convinzione con quella che ha definito una crescente insoddisfazione nel Paese.

Famiglie e giovani in difficoltà

Nel suo intervento ha rivolto critiche all'operato dell'esecutivo, sostenendo che, dopo quattro anni di governo di centrodestra, le condizioni delle famiglie e dei giovani siano peggiorate. Baldino ha richiamato in particolare il fenomeno dell'emigrazione giovanile, soprattutto dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord e l'estero, parlando di una perdita di capitale umano e di opportunità di sviluppo per il territorio.

L’occasione mancata del Pnrr

La deputata ha inoltre criticato la gestione del Pnrr, ritenendo che non sia stata sfruttata appieno una possibilità che avrebbe potuto incidere profondamente sul futuro delle regioni meridionali. Nel mirino anche le priorità dell'esecutivo in materia di infrastrutture, sanità e istruzione: dal dimensionamento scolastico al progetto del Ponte sullo Stretto, che secondo Baldino avrebbe sottratto attenzione e risorse agli interventi necessari per potenziare le infrastrutture esistenti, a partire dalla rete ferroviaria.

«Quei 13 miliardi e mezzo noi li investiremo nel benessere e nello sviluppo della nostra regione», ha dichiarato in ultimo, indicando come priorità un Paese capace di offrire maggiori opportunità alle nuove generazioni.