«Il rapporto di fiducia con il sindaco Mario Murone è molto compromesso, ora il sindaco cambi passo». A dirlo la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Wanda Ferro nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti il senatore Fausto Orsomarso, gli assessori regionali Antonio Montuoro e Giovanni Calabrese, i consiglieri regionali Angelo Brutto, Luciana De Francesco, Daniela Iiriti e Filippo Pietropaolo, e i dirigenti di Fdi di Lamezia.

«I consiglieri comunali eletti nelle liste di Fratelli d'Italia - ha comunque chiarito Ferro - restano naturalmente liberi di assumere la giusta valutazione essendosi candidati avendo avuto un mandato popolare. Quindi non siamo qua a ritirare le truppe, come ho letto».

Quanto sta accadendo nella maggioranza tra il sindaco e FdI, ha specificato Ferro, «non nasce assolutamente dalla mancata nomina di un assessore. Quella decisione rappresenta, semmai, un punto di arrivo di un percorso molto ma molto più lungo, caratterizzato da difficoltà crescenti nei rapporti politici, da un progressivo deterioramento del rapporto fiduciario e di un metodo di gestione delle relazioni che, nel tempo, ha reso sempre più difficile costruire un confronto che sia leale, stabile, ma soprattutto un confronto trasparente. Il tema riguarda il rispetto degli impegni assunti, la correttezza dei rapporti con gli alleati, il riconoscimento di un ruolo politico che gli elettori hanno attribuito alle diverse forze della coalizione, più In generale la qualità dell'azione di governo di una città importante come Lamezia Terme che è la quarta città della Calabria».

Di contro, ha aggiungo Ferro, «nel corso di questi mesi abbiamo registrato comportamenti che hanno progressivamente incrinato il rapporto di fiducia per il nostro partito e il sindaco della città e non mi riferisco a normali divergenze politiche che fanno parte anche della vita di qualsiasi coalizione, ma di una difficoltà che diventa sempre più evidente nel costruire dei rapporti che siano rapporti fondati sulla chiarezza sul rispetto degli impegni assunti». Per Ferro, infatti, «in politica la fiducia è un presupposto importante che consente a forze diverse di poter lavorare insieme, di fare quel gioco di squadra e, quindi, di poter affrontare insieme le difficoltà, di assumere decisioni, anche complesse, in un rapporto di accordi che sembrano a un certo punto non aver avuto più nessun valore in termini di confronto politico. Dove si perde linearità serietà, inevitabilmente viene meno anche la fiducia».

«Fratelli d'Italia - ha concluso Ferro - ha cercato per lungo tempo di evitare una conferenza stampa, di evitare che la situazione in qualche modo degenerasse e ha privilegiato il dialogo, il confronto interno, la ricerca di soluzioni condivise, ha ritenuto che la stabilità dell'amministrazione dovesse prevalere sempre e comunque sulle tensioni politiche perché la città viene al primo posto».