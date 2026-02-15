L’emergenza maltempo che ha colpito duramente la Calabria approda al centro del confronto politico nazionale, con l’impegno del Governo annunciato dal Vicepremier Antonio Tajani e accolto con favore dal deputato di Forza Italia Andrea Gentile.

L’onorevole Andrea Gentile, deputato di Forza Italia e membro della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, interviene sull’emergenza maltempo che ha colpito la Calabria, esprimendo apprezzamento per le garanzie fornite dall’Esecutivo.

«Le parole del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha assicurato l’impegno del Governo ad aiutare i Comuni calabresi colpiti, a cominciare da Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio, rappresentano un segnale importante e concreto. È la conferma di un’attenzione reale verso una regione che sta pagando un prezzo altissimo a causa del maltempo».

Il deputato ricorda come l’ondata di eventi estremi abbia interessato in modo particolarmente grave Cassano allo Ionio e Sibari, Corigliano-Rossano, Cosenza, l’intero Tirreno cosentino e l’area del Savuto, con allagamenti, frane, smottamenti e violentissime mareggiate che hanno messo in ginocchio comunità, infrastrutture e attività produttive.

«Accolgo con favore – prosegue Gentile – l’impegno dell’Esecutivo e ribadisco il pieno sostegno alla richiesta della Regione Calabria e del Presidente Roberto Occhiuto per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Ora è fondamentale passare rapidamente dalle parole ai fatti, per garantire risorse e strumenti adeguati ai territori colpiti».

Gentile rinnova inoltre il ringraziamento alla Protezione civile, alle amministrazioni comunali, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che stanno fronteggiando l’emergenza in prima linea, sottolineando anche l’attenzione dimostrata in sede governativa dai Sottosegretari calabresi Wanda Ferro e Luigi Sbarra.

«La Calabria – conclude – non chiede privilegi, ma risposte giuste e tempestive. Con il contributo del Governo e con un’azione istituzionale unitaria e compatta, è possibile sostenere cittadini, imprese e Comuni e avviare una fase di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori».