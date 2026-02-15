L’onorevole azzurro ringrazia il Vicepremier per l’impegno su Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio e chiede rapidità per lo stato di emergenza nazionale

L’emergenza maltempo che ha colpito duramente la Calabria approda al centro del confronto politico nazionale, con l’impegno del Governo annunciato dal Vicepremier Antonio Tajani e accolto con favore dal deputato di Forza Italia Andrea Gentile.

L’onorevole Andrea Gentile, deputato di Forza Italia e membro della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, interviene sull’emergenza maltempo che ha colpito la Calabria, esprimendo apprezzamento per le garanzie fornite dall’Esecutivo.

«Le parole del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha assicurato l’impegno del Governo ad aiutare i Comuni calabresi colpiti, a cominciare da Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio, rappresentano un segnale importante e concreto. È la conferma di un’attenzione reale verso una regione che sta pagando un prezzo altissimo a causa del maltempo».

Il deputato ricorda come l’ondata di eventi estremi abbia interessato in modo particolarmente grave Cassano allo Ionio e Sibari, Corigliano-Rossano, Cosenza, l’intero Tirreno cosentino e l’area del Savuto, con allagamenti, frane, smottamenti e violentissime mareggiate che hanno messo in ginocchio comunità, infrastrutture e attività produttive.

«Accolgo con favore – prosegue Gentile – l’impegno dell’Esecutivo e ribadisco il pieno sostegno alla richiesta della Regione Calabria e del Presidente Roberto Occhiuto per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Ora è fondamentale passare rapidamente dalle parole ai fatti, per garantire risorse e strumenti adeguati ai territori colpiti».

Gentile rinnova inoltre il ringraziamento alla Protezione civile, alle amministrazioni comunali, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che stanno fronteggiando l’emergenza in prima linea, sottolineando anche l’attenzione dimostrata in sede governativa dai Sottosegretari calabresi Wanda Ferro e Luigi Sbarra.

«La Calabria – conclude – non chiede privilegi, ma risposte giuste e tempestive. Con il contributo del Governo e con un’azione istituzionale unitaria e compatta, è possibile sostenere cittadini, imprese e Comuni e avviare una fase di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori».